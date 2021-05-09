وزارة الموارد تبدأ إيداع معاشات الضمان لشهر شوال

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، قبل قليل، بإيداع معاشات الضمان لشهر شوال في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.



ويأتي تقديم صرف معاش الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، بدلاً من الخميس المقبل، حتى يتمكن مستفيدو ومستفيدات الضمان الاجتماعي من شراء مستلزماتهم، وتوفير احتياجات أسرهم قبل يوم العيد.