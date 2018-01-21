النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإسلامية يوجه بتمديد فترة معرض المصحف الشريف لـ26 يناير

نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بتمديد فترة معرض "المصحف الشريف" حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث تنفذه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمقر الوزارة في الرياض.

ويأتي هذا التوجيه نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين؛ حيث يمكن الزائرين من التعرف على مراحل طباعة ونشر المصحف الشريف والجهود المقدمة في ذلك، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن المعرض انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة الرئيس على طريق الملك فهد، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها في العاصمة الرياض، ويبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلًا، ويضم شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي، والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يضم المعرض جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات؛ كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإسلامية يوجه بتمديد فترة معرض المصحف الشريف لـ26 يناير
سبق

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بتمديد فترة معرض "المصحف الشريف" حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث تنفذه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمقر الوزارة في الرياض.

ويأتي هذا التوجيه نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين؛ حيث يمكن الزائرين من التعرف على مراحل طباعة ونشر المصحف الشريف والجهود المقدمة في ذلك، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن المعرض انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة الرئيس على طريق الملك فهد، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها في العاصمة الرياض، ويبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلًا، ويضم شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي، والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يضم المعرض جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات؛ كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:43 PM

وزير الإسلامية يوجه بتمديد فترة معرض المصحف الشريف لـ26 يناير

نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
714

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بتمديد فترة معرض "المصحف الشريف" حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث تنفذه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمقر الوزارة في الرياض.

ويأتي هذا التوجيه نتيجة للإقبال المتزايد لزوار المعرض من المواطنين والمقيمين؛ حيث يمكن الزائرين من التعرف على مراحل طباعة ونشر المصحف الشريف والجهود المقدمة في ذلك، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن المعرض انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة الرئيس على طريق الملك فهد، وتُعد المرة الأولى التي يُقام فيها في العاصمة الرياض، ويبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلًا، ويضم شاشات عرض كبيرة تحكي قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومجموعة من الأركان تشتمل على معلومات عن مطبوعات المجمع السنوي، والإجمالي، والمراحل التي تمر بها طباعة المصحف الشريف.

كما يضم المعرض جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات؛ كي يتمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها، كما يتم تقديم الضيافة للزوار، ويحصل كل زائر على نسخة من القرآن الكريم، وصحيفة كرتونية من مطبوعات المجمع يكتب عليها اسم الزائر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة