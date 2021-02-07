رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بمسار السلام ومليشيا الحوثي لن ترضخ له دون ضغط دولي

لدى لقائه في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء 8 دل غربية

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك التزام حكومة بلاده بمسار السلام إذا توافرت الشروط الموضوعية لذلك وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًّا والمؤيدة دوليًّا.

وقال لدى لقائه في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروند بيرج، وسفراء كل من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، إيرلندا، فنلندا، السويد، ونائبة السفير النرويجي المعتمدين لدى اليمن: "إن مليشيا الحوثي وداعميها في طهران، دون ضغط دولي حقيقي لن يرضخوا للسلام".

وأضاف أن مليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها وإنما تنفذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة، ولا يعنيها معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، وتستخدمها طهران لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات أخرى لذلك، دون ضغط حقيقي على الداعم الرئيسي لهذه المليشيات؛ لن يكون هناك سلام وسيظل استهداف اليمنيين ودول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية قائما، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأحاط المسؤول اليمني رئيس بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي بمختلف التطورات والتحديات القائمة وما تبذله حكومة بلاده من جهود للتعامل معها، وأهمية دعم المجتمع الدولي لمشروع برنامجها المتضمن أهدافًا رئيسية وأولويات تتمحور في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

بدورهم أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوربيون المرافقون له في زيارتهم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، أن هذه الزيارة وبهذا العدد الكبير من سفراء الدول الأوروبية، هي رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار.