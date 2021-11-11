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نتائج سلبية للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية .. تعرف عليها

في رحلة الطريق إلى مونديال 2022

تعادل منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره سوريا 1-1، اليوم الخميس، على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل هدف منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك العراق التعادل عن طريق أمير العماري (86 من ضربة جزاء).

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 ، في اللقاء الذي أقيم في مدينة غويانغ، ضمن ذات الجولة .

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وقلب منتخب إيران تأخره ليحقق الفوز على لبنان 2-1، على ملعب صيدا الدولي .

وضع سوني سعد لبنان في المقدمة في الدقيقة 37 واستمرت النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي حيث سجل منتخب إيران هدفين متتاليين عبر سردار أزمون (90 + 2) وأحمد نور الله (90 + 5).

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 11 نقطة كوريا الجنوبية، و 5 للبنان و 4 للعراق و 3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نتائج سلبية للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية .. تعرف عليها
سبق

تعادل منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره سوريا 1-1، اليوم الخميس، على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل هدف منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك العراق التعادل عن طريق أمير العماري (86 من ضربة جزاء).

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 ، في اللقاء الذي أقيم في مدينة غويانغ، ضمن ذات الجولة .

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وقلب منتخب إيران تأخره ليحقق الفوز على لبنان 2-1، على ملعب صيدا الدولي .

وضع سوني سعد لبنان في المقدمة في الدقيقة 37 واستمرت النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي حيث سجل منتخب إيران هدفين متتاليين عبر سردار أزمون (90 + 2) وأحمد نور الله (90 + 5).

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 11 نقطة كوريا الجنوبية، و 5 للبنان و 4 للعراق و 3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:06 PM

نتائج سلبية للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية .. تعرف عليها

في رحلة الطريق إلى مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره سوريا 1-1، اليوم الخميس، على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل هدف منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقة 80، قبل أن يدرك العراق التعادل عن طريق أمير العماري (86 من ضربة جزاء).

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 ، في اللقاء الذي أقيم في مدينة غويانغ، ضمن ذات الجولة .

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وقلب منتخب إيران تأخره ليحقق الفوز على لبنان 2-1، على ملعب صيدا الدولي .

وضع سوني سعد لبنان في المقدمة في الدقيقة 37 واستمرت النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي حيث سجل منتخب إيران هدفين متتاليين عبر سردار أزمون (90 + 2) وأحمد نور الله (90 + 5).

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 11 نقطة كوريا الجنوبية، و 5 للبنان و 4 للعراق و 3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

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