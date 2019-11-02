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"حقوق الإنسان" عن إعلانات الترويج للعمالة المنزلية: "جريمة اتجار بالأشخاص"

حذَّرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشرها

قالت هيئة حقوق الإنسان إنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، مصنفة تلك الإعلانات بأنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبيَّنت الهيئة في بيان لها أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تُعد نوعًا من أنواع الاتجار بالأشخاص، وحذرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان عمالة منزلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" عن إعلانات الترويج للعمالة المنزلية: "جريمة اتجار بالأشخاص"
سبق

قالت هيئة حقوق الإنسان إنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، مصنفة تلك الإعلانات بأنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبيَّنت الهيئة في بيان لها أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تُعد نوعًا من أنواع الاتجار بالأشخاص، وحذرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:36 PM

"حقوق الإنسان" عن إعلانات الترويج للعمالة المنزلية: "جريمة اتجار بالأشخاص"

حذَّرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,396

قالت هيئة حقوق الإنسان إنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، مصنفة تلك الإعلانات بأنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبيَّنت الهيئة في بيان لها أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تُعد نوعًا من أنواع الاتجار بالأشخاص، وحذرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

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