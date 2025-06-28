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شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين

ظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني

توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين
سبق

توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:39 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:01 AM

شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين

ظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني

A A A
حامد العلي - الدمام
1
1,598

توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

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