"منتدى مسك" يستعرض بالقاهرة مفاهيم رسم خارطة الإعلام المعرفية

عبر 8 جلسات و10 ورش عمل وعرضين تقديميين يوم السبت المقبل

يستعرض منتدى مسك للإعلام، يوم السبت المقبل 26 أكتوبر في القاهرة، التحولات الذكية فيها، من بينها الاستثمار في البيانات الضخمة والتركيز على الحلول والإعلام الذكي والأخبار البطيئة وريادة أعمال الإعلام.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبنى الممارسات الإعلامية العالمية اليوم مفاهيم حديثة ومتجددة تعكس التغيرات التي طرأت على صناعة الإعلام.

سيسلط المنتدى عبر 8 جلسات و10 ورش عمل وعرضين تقديميين الضوء على التطورات التي لحقت بصناعة الإعلام وما تضمنته من مفاهيم جديدة باتت عنوان لتطور هذه الصناعة، حيث سيتعرف المشاركون عن قرب على أدوات أكثر ذكاءً وتقدماً وسرعةً في مجال الإعلام، وسيوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام بشكلها الحديث.

ويتضمّن برنامج المنتدى تقديم عروض خاصة بالتجارب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على القمة الانتشار والمشاهدات المليونية على "يوتيوب" من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيتم إقامة عرض آخر بعنوان كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل، وذلك بالإضافة إلى مجموعة العروض والتي ستقدم في الساحة الاجتماعية المصاحبة للمنتدى.

ويؤكد منتدى مسك للإعلام أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي وما أفرزه من مفاهيم جديدة، وضرورة تمكين جيل الشباب العربي من الإعلاميين من أجل تحقيق ريادة عربية في سباق صناعة الإعلام على مستوى العالم، والمساهمة في تلبية تطلعات الأوساط الشبابية إلى وجود منصات إعلامية تستوعب طاقاتهم وقدراتهم، بما يضمن مستوىً عالياً من الوعي لمواجهة التزييف الإعلامي والأفكار الهدامة، التي تسهم فيها بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي سواء كان ذلك على صيغة تطبيقات ترفيهية أو معلوماتية.

وتتمثل أهداف منتدى مسك للإعلام في رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.