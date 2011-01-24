أكد حساب المواطن، استمرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأنه لا يوجد تاريخ معين لإتاحة التسجيل، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، ويستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين. وأوضح أن ذلك يأتي وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.

"حساب المواطن": التسجيل في البرنامج مازال معلقًا.. باستثناء هذه الحالة فهد الغبيوي سبق 2021-01-23 أكد حساب المواطن، استمرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأنه لا يوجد تاريخ معين لإتاحة التسجيل، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، ويستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.



وأوضح أن ذلك يأتي وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 09:46 PM

"حساب المواطن": التسجيل في البرنامج مازال معلقًا.. باستثناء هذه الحالة وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم ولا تاريخ محددًا لعودته





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أكد حساب المواطن، استمرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأنه لا يوجد تاريخ معين لإتاحة التسجيل، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري، ويستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.



وأوضح أن ذلك يأتي وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.