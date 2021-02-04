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فرنسا تنتقد الأطراف اللبنانية لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة

"غربو" أشارت إلى أن التزاماتها ما زالت حبراً على ورق

اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو، اليوم (الخميس)، أنه "بعد مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

وفي ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، ذكرت "غربو" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "الالتزامات التي اتخذتها الأطراف أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق".

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

ولم يثمر التحقيق في الانفجار عن أي نتيجة حتى الآن، برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تنتقد الأطراف اللبنانية لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة
سبق

اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو، اليوم (الخميس)، أنه "بعد مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

وفي ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، ذكرت "غربو" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "الالتزامات التي اتخذتها الأطراف أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق".

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

ولم يثمر التحقيق في الانفجار عن أي نتيجة حتى الآن، برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:00 PM

فرنسا تنتقد الأطراف اللبنانية لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة

"غربو" أشارت إلى أن التزاماتها ما زالت حبراً على ورق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو، اليوم (الخميس)، أنه "بعد مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

وفي ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار ميناء بيروت، ذكرت "غربو" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "الالتزامات التي اتخذتها الأطراف أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبراً على ورق".

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

ولم يثمر التحقيق في الانفجار عن أي نتيجة حتى الآن، برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

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