النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باسلوم" و"النعيري" تتأهلان لتمثيل تعليم الليث بنهائيات إبداع 2022

بعد إعلان مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إبداع "2022" الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

تأهلت الطالبتان الموهوبتان: أرجوان أحمد علي باسلوم، من "المتوسطة الأولى بالليث" عن مشروعها العلمي في مجال علوم الأرض والبيئة؛ ومنال حمد أحمد النعيري، من "ثانوية الوسقة" عن مشروعها العلمي في مجال علوم النبات.

جاء ذلك بعد اجتيازهما مرحلة التحكيم الإلكتروني، ومرحلة تحكيم المعارض المركزية، والتي أقيمت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على يد مجموعة من الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، الطالبتين بمناسبة تأهلهما، معبرًا عن سعادته بما تحقق لهما من إنجاز علمي، سائلاً الله لهما التوفيق والفوز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون التعليمية "بنات"، ممثلة في قسم الموهوبات وللأسر وللمدارس، ولكل من كان يقف خلف هذا الإنجاز، والمشرفات التربويات بالقسم على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة، وتعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.

من جانب آخر عبرت رئيسة قسم رعاية الموهوبات عائشة العيافي، عن بالغ سرورها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل الطالبتين جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين القسم وكل المدارس وأسر الطالبات، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشروعات للطالبات المشاركات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية لهن والحلول المبتكرة لمشاريعهن، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبناها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"باسلوم" و"النعيري" تتأهلان لتمثيل تعليم الليث بنهائيات إبداع 2022
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إبداع "2022" الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

تأهلت الطالبتان الموهوبتان: أرجوان أحمد علي باسلوم، من "المتوسطة الأولى بالليث" عن مشروعها العلمي في مجال علوم الأرض والبيئة؛ ومنال حمد أحمد النعيري، من "ثانوية الوسقة" عن مشروعها العلمي في مجال علوم النبات.

جاء ذلك بعد اجتيازهما مرحلة التحكيم الإلكتروني، ومرحلة تحكيم المعارض المركزية، والتي أقيمت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على يد مجموعة من الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، الطالبتين بمناسبة تأهلهما، معبرًا عن سعادته بما تحقق لهما من إنجاز علمي، سائلاً الله لهما التوفيق والفوز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون التعليمية "بنات"، ممثلة في قسم الموهوبات وللأسر وللمدارس، ولكل من كان يقف خلف هذا الإنجاز، والمشرفات التربويات بالقسم على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة، وتعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.

من جانب آخر عبرت رئيسة قسم رعاية الموهوبات عائشة العيافي، عن بالغ سرورها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل الطالبتين جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين القسم وكل المدارس وأسر الطالبات، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشروعات للطالبات المشاركات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية لهن والحلول المبتكرة لمشاريعهن، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبناها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:15 PM

"باسلوم" و"النعيري" تتأهلان لتمثيل تعليم الليث بنهائيات إبداع 2022

بعد إعلان مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
1
480

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تأهل طالبتين من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إبداع "2022" الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

تأهلت الطالبتان الموهوبتان: أرجوان أحمد علي باسلوم، من "المتوسطة الأولى بالليث" عن مشروعها العلمي في مجال علوم الأرض والبيئة؛ ومنال حمد أحمد النعيري، من "ثانوية الوسقة" عن مشروعها العلمي في مجال علوم النبات.

جاء ذلك بعد اجتيازهما مرحلة التحكيم الإلكتروني، ومرحلة تحكيم المعارض المركزية، والتي أقيمت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على يد مجموعة من الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم.

وهنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، الطالبتين بمناسبة تأهلهما، معبرًا عن سعادته بما تحقق لهما من إنجاز علمي، سائلاً الله لهما التوفيق والفوز في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون التعليمية "بنات"، ممثلة في قسم الموهوبات وللأسر وللمدارس، ولكل من كان يقف خلف هذا الإنجاز، والمشرفات التربويات بالقسم على حسن إشرافهن على تدريب وتأهيل الطالبات للمسابقة، وتعزيزهن لأفكار الطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهن ومبتكراتهن.

من جانب آخر عبرت رئيسة قسم رعاية الموهوبات عائشة العيافي، عن بالغ سرورها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل الطالبتين جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين القسم وكل المدارس وأسر الطالبات، والإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشروعات للطالبات المشاركات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية لهن والحلول المبتكرة لمشاريعهن، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبناها القسم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطالبات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة