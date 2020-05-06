النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. غموض حول مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن كورونا

عُثر عليه مقتولاً داخل منزله بطلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع

عثرت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، إن الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو؛ البالغ من العمر 37 عاماً، عُثر عليه مقتولاً السبت داخل منزله في روس تاونشيب، شمالي بيتسبيرغ.

وأضاف، أنه عُثر على ليو ميتاً من جرّاء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز.

وبعد ساعة من العثور على جثة ليو؛ وفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، عُثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاماً)؛ ميتاً داخل سيارته على بُعد أقل من ميل من منزل ليو.

وأفاد المحقق في شرطة روس تاونشيب بريان كوليب؛ لمحطة "إن بي سي"، بأن الرجلين كانا يعرفان بعضهما.

ويعتقد المحققون أن غو قتل ليو قبل أن يعود إلى سيارته حيث تُوفي متأثراً بإصابته لنفسه بجروح، فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" إن غو انتحر بعدما أقدم على قتل ليو.

وأوضح كوليب؛ أن السلطات مازالت تحقق في العلاقة بين الرجلين وحول احتمال وجود دافع للقتل.

وكان ليو؛ الذي حصل على شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة سنغافورة الوطنية، قد عمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون قبل أن يصبح باحثاً مساعداً في كلية الطب بجامعة بيتسبيرغ.

وفي بيان، وصفت جامعة بيتسبيرغ ليو؛ بأنه "معلم ممتاز وباحث غزير شارك في تأليف أكثر من 30 بحثاً، وتركز عمله على بيولوجيا النظم".

وقالت الجامعة إن ليو "كان على وشك تحقيق نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى فيروس كورونا الجديد والأساس الخلوي للمضاعفات اللاحقة".

وتعهدت الجامعة ببذل قصارى جهدها "لإكمال ما بدأه ليو؛ في محاولة للإشادة بتميزه العلمي".

فيروس كورونا الجديد أمريكا

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا.. غموض حول مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن كورونا
سبق

عثرت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، إن الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو؛ البالغ من العمر 37 عاماً، عُثر عليه مقتولاً السبت داخل منزله في روس تاونشيب، شمالي بيتسبيرغ.

وأضاف، أنه عُثر على ليو ميتاً من جرّاء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز.

وبعد ساعة من العثور على جثة ليو؛ وفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، عُثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاماً)؛ ميتاً داخل سيارته على بُعد أقل من ميل من منزل ليو.

وأفاد المحقق في شرطة روس تاونشيب بريان كوليب؛ لمحطة "إن بي سي"، بأن الرجلين كانا يعرفان بعضهما.

ويعتقد المحققون أن غو قتل ليو قبل أن يعود إلى سيارته حيث تُوفي متأثراً بإصابته لنفسه بجروح، فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" إن غو انتحر بعدما أقدم على قتل ليو.

وأوضح كوليب؛ أن السلطات مازالت تحقق في العلاقة بين الرجلين وحول احتمال وجود دافع للقتل.

وكان ليو؛ الذي حصل على شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة سنغافورة الوطنية، قد عمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون قبل أن يصبح باحثاً مساعداً في كلية الطب بجامعة بيتسبيرغ.

وفي بيان، وصفت جامعة بيتسبيرغ ليو؛ بأنه "معلم ممتاز وباحث غزير شارك في تأليف أكثر من 30 بحثاً، وتركز عمله على بيولوجيا النظم".

وقالت الجامعة إن ليو "كان على وشك تحقيق نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى فيروس كورونا الجديد والأساس الخلوي للمضاعفات اللاحقة".

وتعهدت الجامعة ببذل قصارى جهدها "لإكمال ما بدأه ليو؛ في محاولة للإشادة بتميزه العلمي".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:24 PM

أمريكا.. غموض حول مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن كورونا

عُثر عليه مقتولاً داخل منزله بطلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
33,781

عثرت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، إن الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو؛ البالغ من العمر 37 عاماً، عُثر عليه مقتولاً السبت داخل منزله في روس تاونشيب، شمالي بيتسبيرغ.

وأضاف، أنه عُثر على ليو ميتاً من جرّاء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز.

وبعد ساعة من العثور على جثة ليو؛ وفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، عُثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاماً)؛ ميتاً داخل سيارته على بُعد أقل من ميل من منزل ليو.

وأفاد المحقق في شرطة روس تاونشيب بريان كوليب؛ لمحطة "إن بي سي"، بأن الرجلين كانا يعرفان بعضهما.

ويعتقد المحققون أن غو قتل ليو قبل أن يعود إلى سيارته حيث تُوفي متأثراً بإصابته لنفسه بجروح، فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" إن غو انتحر بعدما أقدم على قتل ليو.

وأوضح كوليب؛ أن السلطات مازالت تحقق في العلاقة بين الرجلين وحول احتمال وجود دافع للقتل.

وكان ليو؛ الذي حصل على شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة سنغافورة الوطنية، قد عمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون قبل أن يصبح باحثاً مساعداً في كلية الطب بجامعة بيتسبيرغ.

وفي بيان، وصفت جامعة بيتسبيرغ ليو؛ بأنه "معلم ممتاز وباحث غزير شارك في تأليف أكثر من 30 بحثاً، وتركز عمله على بيولوجيا النظم".

وقالت الجامعة إن ليو "كان على وشك تحقيق نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى فيروس كورونا الجديد والأساس الخلوي للمضاعفات اللاحقة".

وتعهدت الجامعة ببذل قصارى جهدها "لإكمال ما بدأه ليو؛ في محاولة للإشادة بتميزه العلمي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,024

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة