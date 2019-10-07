تكريم ممرضة سعودية أنقذت مصابًا صادف طريقها بعفيف

سارعت لإنعاشه قلبيًّا ورئويًّا حتى وصلت فِرَق "الهلال" الإسعافية

كرّم مدير مستشفى عفيف، ممرضة سعودية تعمل بالمستشفى؛ لقيامها بعمل إنساني من خلال إسعاف مصاب في حادث مروري على طريق "عفيف- الدوادمي"، وإنقاذ حياته بفضل الله.

وكانت فنية التمريض "مي الجذع" قد قامت -فور رؤيتها للحادث- أثناء توجهها لمدينة الرياض، بعد إبلاغ عمليات أمن الطرق والهلال الأحمر السعودي، بعمل الخدمات الإسعافية للمصاب، وإجراء إنعاش قلبي ورئوي له، والبقاء بجانبه، ومتابعة علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.

بدوره، أشاد مدير مستشفى عفيف بموقف الممرضة، وأن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير؛ حيث بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول إسعاف الهلال الأحمر، وأن ذلك يجسّد موقفًا مشرفًا لجميع ممارسي مهنة التمريض، وتقديمهم للخدمة في أي موقع وأي وقت.

من جهتها، عبّرت "الجذع" عن سعادتها بهذا التكريم، وأنه يعني لها الكثير، وأن هذا التكريم وكلمات التشجيع تُعَد حافزًا ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.