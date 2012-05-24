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أسعار النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا بزيادة 38 سنتًا

عوّضت أسعار النفط اليوم، بعضَ خسائر الأسبوع الماضي؛ إذ لاحت في الأفق عَقَبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط؛ بينما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 66.82 دولارًا للبرميل؛ في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا للبرميل، بزيادة 38 سنتًا أو 0.6%.

وقال محللون من غولدمان ساكس: إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية؛ فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل
سبق

عوّضت أسعار النفط اليوم، بعضَ خسائر الأسبوع الماضي؛ إذ لاحت في الأفق عَقَبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط؛ بينما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 66.82 دولارًا للبرميل؛ في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا للبرميل، بزيادة 38 سنتًا أو 0.6%.

وقال محللون من غولدمان ساكس: إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية؛ فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:38 AM

أسعار النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا بزيادة 38 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عوّضت أسعار النفط اليوم، بعضَ خسائر الأسبوع الماضي؛ إذ لاحت في الأفق عَقَبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط؛ بينما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 66.82 دولارًا للبرميل؛ في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا للبرميل، بزيادة 38 سنتًا أو 0.6%.

وقال محللون من غولدمان ساكس: إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية؛ فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

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