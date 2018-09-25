سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .
بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .
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بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-24
سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
11:42 PM
بريطانيا.. 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت بريطانيا 35,623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 180 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,601,487، فيما بلغت حصيلة الوفيات 135,983 .
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