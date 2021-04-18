النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القنفذة" يؤدون اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بعد

"الزاحمي": الإدارة استكملت كل جوانب الدعم لتأديتها تربويًا وتقنيًا

يؤدي أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد، عبر منصة مدرستي وقاعاتها التي وفرتها وزارة التعليم، فيما هيأت إدارة التعليم كل الإمكانات لتيسير وتسهيل الاختبارات على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في حديث خص به "سبق"، إن الإدارة أعلنت جاهزيتها للاختبار من خلال تجهيز فرق الدعم الفني بتقنية المعلومات لكل طارئ تقني حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الدخول والاختبار.

وأشار إلى أن هناك خطة للزيارات الإشرافية ينفذها مشرفو الإشراف التربوي ومكاتب التعليم تنطلق مع بداية أول امتحان.

وأوضح "الزاحمي" أنه تم تخصيص الهاتف الإرشادي بقسم التوجيه والإرشاد والوحدات الإرشادية بمكاتب التعليم لاستقبال أي استفسار أو استشارة تربوية أو تعليمية أو اجتماعيّة من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وشكر في الوقت نفسه أولياء الأمور وأسرهم لتعاونهم البناء ومشاركتهم الناجحة مما انعكس على نجاح استمرارية التعليم والوصول لهذه المرحلة بكل كفاءة وتميز .

وأبان "الزاحمي" أن كل تلك النجاحات جاءت في فترة استثنائية كانت فيها القيادة الرشيدة داعمة راعية للتعليم وكذلك ما وجدناه من اهتمام ودعم من وزارة التعليم مما كان له الأثر الواضح البالغ في هذا العام.

ويستمر طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في إكمال اختباراتهم التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتستمر متابعة الفاقد التعليمي من قِبل المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة.

تعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القنفذة" يؤدون اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بعد
سبق

يؤدي أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد، عبر منصة مدرستي وقاعاتها التي وفرتها وزارة التعليم، فيما هيأت إدارة التعليم كل الإمكانات لتيسير وتسهيل الاختبارات على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في حديث خص به "سبق"، إن الإدارة أعلنت جاهزيتها للاختبار من خلال تجهيز فرق الدعم الفني بتقنية المعلومات لكل طارئ تقني حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الدخول والاختبار.

وأشار إلى أن هناك خطة للزيارات الإشرافية ينفذها مشرفو الإشراف التربوي ومكاتب التعليم تنطلق مع بداية أول امتحان.

وأوضح "الزاحمي" أنه تم تخصيص الهاتف الإرشادي بقسم التوجيه والإرشاد والوحدات الإرشادية بمكاتب التعليم لاستقبال أي استفسار أو استشارة تربوية أو تعليمية أو اجتماعيّة من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وشكر في الوقت نفسه أولياء الأمور وأسرهم لتعاونهم البناء ومشاركتهم الناجحة مما انعكس على نجاح استمرارية التعليم والوصول لهذه المرحلة بكل كفاءة وتميز .

وأبان "الزاحمي" أن كل تلك النجاحات جاءت في فترة استثنائية كانت فيها القيادة الرشيدة داعمة راعية للتعليم وكذلك ما وجدناه من اهتمام ودعم من وزارة التعليم مما كان له الأثر الواضح البالغ في هذا العام.

ويستمر طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في إكمال اختباراتهم التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتستمر متابعة الفاقد التعليمي من قِبل المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:11 AM

أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القنفذة" يؤدون اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بعد

"الزاحمي": الإدارة استكملت كل جوانب الدعم لتأديتها تربويًا وتقنيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
51

يؤدي أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد، عبر منصة مدرستي وقاعاتها التي وفرتها وزارة التعليم، فيما هيأت إدارة التعليم كل الإمكانات لتيسير وتسهيل الاختبارات على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في حديث خص به "سبق"، إن الإدارة أعلنت جاهزيتها للاختبار من خلال تجهيز فرق الدعم الفني بتقنية المعلومات لكل طارئ تقني حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الدخول والاختبار.

وأشار إلى أن هناك خطة للزيارات الإشرافية ينفذها مشرفو الإشراف التربوي ومكاتب التعليم تنطلق مع بداية أول امتحان.

وأوضح "الزاحمي" أنه تم تخصيص الهاتف الإرشادي بقسم التوجيه والإرشاد والوحدات الإرشادية بمكاتب التعليم لاستقبال أي استفسار أو استشارة تربوية أو تعليمية أو اجتماعيّة من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وشكر في الوقت نفسه أولياء الأمور وأسرهم لتعاونهم البناء ومشاركتهم الناجحة مما انعكس على نجاح استمرارية التعليم والوصول لهذه المرحلة بكل كفاءة وتميز .

وأبان "الزاحمي" أن كل تلك النجاحات جاءت في فترة استثنائية كانت فيها القيادة الرشيدة داعمة راعية للتعليم وكذلك ما وجدناه من اهتمام ودعم من وزارة التعليم مما كان له الأثر الواضح البالغ في هذا العام.

ويستمر طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في إكمال اختباراتهم التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتستمر متابعة الفاقد التعليمي من قِبل المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,180
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,407
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة