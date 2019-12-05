أندية الفيحاء وضمك والعدالة تتأهل لدور ثمن نهائي كأس الملك

حجز فريق الفيحاء مقعده في دور ثمن نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه الكبير على ضيفه فريق الدرع من (الدرجة الثانية) بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب دور الـ32 من البطولة .

تناوب على تسجيل خماسية الفيحاء كل من أحمد بامسعود (8)، وصامويل أوسو هدفين(56 ،65)، روني فرناديز هدفين بالدقائق (18،80).

وانضم فريق ضمك إلى ركب المتأهلين لدور ثمن نهائي من بطولة كأس الملك، إثر فوزه الثمين على ضيفه الجيل، أحد أندية الدرجة الأولى بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

افتتح سامي النجعي أهداف ضمك بالدقيقة 34 وأضاف اللاعب خوزيه لوبيز الهدف الثاني بالدقيقة 39 بينما سجل هدف الجيل الوحيد خالد الدوسري بالدقيقة 88.

كما تأهل فريق العدالة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك بعدما اكتسح ضيفه فريق الروضة من (الدرجة الثانية) بثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.