"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.
"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-18
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
03:35 PM
"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.