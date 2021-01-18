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"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.

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"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,364

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يناير 2021، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365099 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356848 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.

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