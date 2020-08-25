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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضاً 16 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض انخفاضاً من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيس 84981، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضاً 16 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض انخفاضاً من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيس 84981، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:17 AM

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.. ولليوم التاسع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضاً 16 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض انخفاضاً من 27 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيس 84981، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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