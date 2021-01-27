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نجاح أول عملية "تبديل مفصل ورك" في مستشفى القريات‎

لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من احتكاك شديد

نجح -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى القريات العام، في إجراء أول عملية تبديل مفصل ورك لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من احتكاك شديد في الورك الأيمن، والذي سبب لها آلاماً وصعوبة في المشي والحركة؛ ‫مما أثر على حياتها الطبيعية.

وانتهت المعاناة بإجراء العملية بعد عمل الفحوص والتحاليل اللازمة؛ ‫حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد، والمريضة بحالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار تجويد الخدمات العلاجية التي تقوم بها "صحة القريات" وحرصها على توفير أحدث التقنيات والكفاءات الطبية التي وضعت خدمة وراحة المريض جل اهتماماتها وتوفير الخدمات اللازمة كافة؛ سعياً لإنهاء معاناة تحويل المرضى لمراكز متقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرّة في مستشفى القريات 240 سريراً، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية "تبديل مفصل ورك" في مستشفى القريات‎
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى القريات العام، في إجراء أول عملية تبديل مفصل ورك لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من احتكاك شديد في الورك الأيمن، والذي سبب لها آلاماً وصعوبة في المشي والحركة؛ ‫مما أثر على حياتها الطبيعية.

وانتهت المعاناة بإجراء العملية بعد عمل الفحوص والتحاليل اللازمة؛ ‫حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد، والمريضة بحالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار تجويد الخدمات العلاجية التي تقوم بها "صحة القريات" وحرصها على توفير أحدث التقنيات والكفاءات الطبية التي وضعت خدمة وراحة المريض جل اهتماماتها وتوفير الخدمات اللازمة كافة؛ سعياً لإنهاء معاناة تحويل المرضى لمراكز متقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرّة في مستشفى القريات 240 سريراً، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
12:14 PM

نجاح أول عملية "تبديل مفصل ورك" في مستشفى القريات‎

لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من احتكاك شديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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نجح -بفضل الله- فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى القريات العام، في إجراء أول عملية تبديل مفصل ورك لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعاني من احتكاك شديد في الورك الأيمن، والذي سبب لها آلاماً وصعوبة في المشي والحركة؛ ‫مما أثر على حياتها الطبيعية.

وانتهت المعاناة بإجراء العملية بعد عمل الفحوص والتحاليل اللازمة؛ ‫حيث تمت العملية بنجاح ولله الحمد، والمريضة بحالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار تجويد الخدمات العلاجية التي تقوم بها "صحة القريات" وحرصها على توفير أحدث التقنيات والكفاءات الطبية التي وضعت خدمة وراحة المريض جل اهتماماتها وتوفير الخدمات اللازمة كافة؛ سعياً لإنهاء معاناة تحويل المرضى لمراكز متقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرّة في مستشفى القريات 240 سريراً، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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