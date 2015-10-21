النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وزير المالية": لا نريد أسعار نفط مرتفعة جداً تشلّ الاقتصاد العالمي

"الجدعان": العالم يحتاج إلى الطاقة وعلى الجميع دعمه للتعافي في وقت كهذا

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية لا تريد أسعار النفط المرتفعة جداً التي من شأنها أن تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع "الجدعان" في لقاء سيُعرض في وقت لاحق على شبكة "CNBC" الأمريكية: "أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية سعر جيد للمستثمرين والمنتجين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الاستثمار؛ لأن العالم يحتاج إلى الطاقة، ولا يؤثر في الواقع سلباً على انتعاش وتعافي العالم خاصة في وقت كهذا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وزير المالية": لا نريد أسعار نفط مرتفعة جداً تشلّ الاقتصاد العالمي
سبق

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية لا تريد أسعار النفط المرتفعة جداً التي من شأنها أن تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع "الجدعان" في لقاء سيُعرض في وقت لاحق على شبكة "CNBC" الأمريكية: "أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية سعر جيد للمستثمرين والمنتجين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الاستثمار؛ لأن العالم يحتاج إلى الطاقة، ولا يؤثر في الواقع سلباً على انتعاش وتعافي العالم خاصة في وقت كهذا".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:25 PM

"وزير المالية": لا نريد أسعار نفط مرتفعة جداً تشلّ الاقتصاد العالمي

"الجدعان": العالم يحتاج إلى الطاقة وعلى الجميع دعمه للتعافي في وقت كهذا

A A A
خالد علي - الرياض
16
6,275

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية لا تريد أسعار النفط المرتفعة جداً التي من شأنها أن تعيق تعافي الاقتصاد العالمي.

وتابع "الجدعان" في لقاء سيُعرض في وقت لاحق على شبكة "CNBC" الأمريكية: "أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية سعر جيد للمستثمرين والمنتجين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الاستثمار؛ لأن العالم يحتاج إلى الطاقة، ولا يؤثر في الواقع سلباً على انتعاش وتعافي العالم خاصة في وقت كهذا".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة