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الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند

تحذير من خطر ارتفاع أمواج البحر

ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عنيفة الهند، اليوم (الاثنين)، مهدداً بارتفاع مستوى أمواج البحر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المدمر.

واجتاح الإعصار تاوكتاي، وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاماً، ولاية غوجارات قادماً من بحر العرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من خطر ارتفاع أمواج البحر لما يصل إلى ثلاثة أمتار في بعض مناطق "غوجارات" الساحلية.

ويهدد الإعصار الذي يمكن رؤيته من الجو بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يودي بقرابة أربعة آلاف شخص يوميًا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار

وتبذل السلطات مساعٍ حثيثة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المستشفيات المخصصة لمرضى الوباء وعددها حوالي 140، و41 منشأة لإنتاج الأكسجين في 12 منطقة ساحلية، حيث من المتوقع أن يسدد الإعصار أعنف ضرباته.

الهند إعصار

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الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند
سبق

ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عنيفة الهند، اليوم (الاثنين)، مهدداً بارتفاع مستوى أمواج البحر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المدمر.

واجتاح الإعصار تاوكتاي، وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاماً، ولاية غوجارات قادماً من بحر العرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من خطر ارتفاع أمواج البحر لما يصل إلى ثلاثة أمتار في بعض مناطق "غوجارات" الساحلية.

ويهدد الإعصار الذي يمكن رؤيته من الجو بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يودي بقرابة أربعة آلاف شخص يوميًا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار

وتبذل السلطات مساعٍ حثيثة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المستشفيات المخصصة لمرضى الوباء وعددها حوالي 140، و41 منشأة لإنتاج الأكسجين في 12 منطقة ساحلية، حيث من المتوقع أن يسدد الإعصار أعنف ضرباته.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
03:34 PM
اخر تعديل
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
06:03 PM

الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند

تحذير من خطر ارتفاع أمواج البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,828

ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عنيفة الهند، اليوم (الاثنين)، مهدداً بارتفاع مستوى أمواج البحر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المدمر.

واجتاح الإعصار تاوكتاي، وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاماً، ولاية غوجارات قادماً من بحر العرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من خطر ارتفاع أمواج البحر لما يصل إلى ثلاثة أمتار في بعض مناطق "غوجارات" الساحلية.

ويهدد الإعصار الذي يمكن رؤيته من الجو بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يودي بقرابة أربعة آلاف شخص يوميًا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار

وتبذل السلطات مساعٍ حثيثة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المستشفيات المخصصة لمرضى الوباء وعددها حوالي 140، و41 منشأة لإنتاج الأكسجين في 12 منطقة ساحلية، حيث من المتوقع أن يسدد الإعصار أعنف ضرباته.

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