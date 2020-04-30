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للتخفيف من آثار الجائحة.. جامعة جدة توزع 1500سلة غذائية على الأسر الفقيرة

بمشاركة 50 طالبًا.. انطلقت في عدة مراحل واهتمت بتأمين السلال الغذائية التجهيز

أطلقت جامعة جدة بتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، مبادرة جدة خير التطوعية التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الأسر والعوائل الفقيرة والمتضررة في الأحياء المحجورة بجدة، وتوزيع 1500 من السلال الغذائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة علي بن عبدالله الجفالي، ومشاركة (50) متطوعًا ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة.

وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي: إن هذه الحملة تأتي في إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة، وفي ظل ما تمر به البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا، وتجاوباً مع حملة (برًّا بمكة) التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح "المرعشي" أن المبادرة منذ إطلاقها تضمنت العديد من الخطوات وتشكيل عدد من اللجان بمتابعة مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، وانطلقت في عدة مراحل واهتمت مرحلتها الأولى بتأمين السلال الغذائية، ثم مرحلة التجهيز والإعداد لهذه السلال لتنطلق اليوم المرحلة الأخيرة لإيصال وتوزيع هذه السلال للمستحقين لها في الأحياء المحجورة من خلال قوافل المتطوعين الذين سبق تدريبهم على اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية حفاظاً على صحتهم.

وأضاف "المرعشي" أن الحملة ستستمر طوال الأيام القادمة، وأن هناك تواصلًا مع الأسر المستفيدة؛ للتأكد من جودة هذه السلال ووصولها لهم والتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.

جامعة جدة مبادرة جدة خير التطوعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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للتخفيف من آثار الجائحة.. جامعة جدة توزع 1500سلة غذائية على الأسر الفقيرة
سبق

أطلقت جامعة جدة بتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، مبادرة جدة خير التطوعية التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الأسر والعوائل الفقيرة والمتضررة في الأحياء المحجورة بجدة، وتوزيع 1500 من السلال الغذائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة علي بن عبدالله الجفالي، ومشاركة (50) متطوعًا ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة.

وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي: إن هذه الحملة تأتي في إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة، وفي ظل ما تمر به البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا، وتجاوباً مع حملة (برًّا بمكة) التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح "المرعشي" أن المبادرة منذ إطلاقها تضمنت العديد من الخطوات وتشكيل عدد من اللجان بمتابعة مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، وانطلقت في عدة مراحل واهتمت مرحلتها الأولى بتأمين السلال الغذائية، ثم مرحلة التجهيز والإعداد لهذه السلال لتنطلق اليوم المرحلة الأخيرة لإيصال وتوزيع هذه السلال للمستحقين لها في الأحياء المحجورة من خلال قوافل المتطوعين الذين سبق تدريبهم على اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية حفاظاً على صحتهم.

وأضاف "المرعشي" أن الحملة ستستمر طوال الأيام القادمة، وأن هناك تواصلًا مع الأسر المستفيدة؛ للتأكد من جودة هذه السلال ووصولها لهم والتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:08 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:05 PM

للتخفيف من آثار الجائحة.. جامعة جدة توزع 1500سلة غذائية على الأسر الفقيرة

بمشاركة 50 طالبًا.. انطلقت في عدة مراحل واهتمت بتأمين السلال الغذائية التجهيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جامعة جدة بتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، مبادرة جدة خير التطوعية التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الأسر والعوائل الفقيرة والمتضررة في الأحياء المحجورة بجدة، وتوزيع 1500 من السلال الغذائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة علي بن عبدالله الجفالي، ومشاركة (50) متطوعًا ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة.

وقال وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي: إن هذه الحملة تأتي في إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة، وفي ظل ما تمر به البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا، وتجاوباً مع حملة (برًّا بمكة) التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح "المرعشي" أن المبادرة منذ إطلاقها تضمنت العديد من الخطوات وتشكيل عدد من اللجان بمتابعة مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، وانطلقت في عدة مراحل واهتمت مرحلتها الأولى بتأمين السلال الغذائية، ثم مرحلة التجهيز والإعداد لهذه السلال لتنطلق اليوم المرحلة الأخيرة لإيصال وتوزيع هذه السلال للمستحقين لها في الأحياء المحجورة من خلال قوافل المتطوعين الذين سبق تدريبهم على اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية حفاظاً على صحتهم.

وأضاف "المرعشي" أن الحملة ستستمر طوال الأيام القادمة، وأن هناك تواصلًا مع الأسر المستفيدة؛ للتأكد من جودة هذه السلال ووصولها لهم والتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم.

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