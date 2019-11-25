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"تعليم سراة عبيدة" تبدأ بوضع التدخلات العلاجية ضمن مشروع "نواتج"

تزامناً مع قرار الوزارة بتطوير لائحة تقويم الطالب

بدأت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، في وضع التدخلات العلاجية ضمن مشروعها التطويري "نواتج"؛ تزامناً مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب.

ويهدف المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع للنواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.

وشارك مدير التعليم د. حسن العلكمي ومساعدوه في ورشة عمل، عقدتها، الاثنين، إدارة الإشراف التربوي (بنين- بنات) بعد الاختبارات التشخيصية لنواتج التعلم داخل الحجرة الدراسية، وهي المرحلة التي توضع خلالها التدخلات العلاجية ضمن الـ"سمينار" العلمي، لتبادل الخبرات وعمل التدخلات العلاجية لمن لم يحقق معيار التعلم من الطلاب والطالبات.

إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة

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"تعليم سراة عبيدة" تبدأ بوضع التدخلات العلاجية ضمن مشروع "نواتج"
سبق

بدأت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، في وضع التدخلات العلاجية ضمن مشروعها التطويري "نواتج"؛ تزامناً مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب.

ويهدف المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع للنواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.

وشارك مدير التعليم د. حسن العلكمي ومساعدوه في ورشة عمل، عقدتها، الاثنين، إدارة الإشراف التربوي (بنين- بنات) بعد الاختبارات التشخيصية لنواتج التعلم داخل الحجرة الدراسية، وهي المرحلة التي توضع خلالها التدخلات العلاجية ضمن الـ"سمينار" العلمي، لتبادل الخبرات وعمل التدخلات العلاجية لمن لم يحقق معيار التعلم من الطلاب والطالبات.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
06:03 PM

"تعليم سراة عبيدة" تبدأ بوضع التدخلات العلاجية ضمن مشروع "نواتج"

تزامناً مع قرار الوزارة بتطوير لائحة تقويم الطالب

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علي حفول - سراة عبيدة
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بدأت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، في وضع التدخلات العلاجية ضمن مشروعها التطويري "نواتج"؛ تزامناً مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب.

ويهدف المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع للنواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات؛ لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.

وشارك مدير التعليم د. حسن العلكمي ومساعدوه في ورشة عمل، عقدتها، الاثنين، إدارة الإشراف التربوي (بنين- بنات) بعد الاختبارات التشخيصية لنواتج التعلم داخل الحجرة الدراسية، وهي المرحلة التي توضع خلالها التدخلات العلاجية ضمن الـ"سمينار" العلمي، لتبادل الخبرات وعمل التدخلات العلاجية لمن لم يحقق معيار التعلم من الطلاب والطالبات.

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