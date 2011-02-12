شؤون الحرمين: توظيف التواصل باللغات لتمكين قاصدي بيت الله من الخدمات

"المطرفي": خدمة الإرشاد الإثرائي تشمل الساحات الخارجية ومراكز الاستعلامات

قامت وكالة اللغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين قاصدي بيت الله من الوصول إلى كافة خدمات الحرمين الشريفين على مدار "٢٤" ساعة تحت شعار "حسن الوفادة للقاصدين"، وذلك ضمن مبادرة "الإرشاد الإثرائي باللغات".



وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي، أن خدمة الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة.

وأكد أن المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.