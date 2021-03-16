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“الصحة" تُعلن تركيب الكيبل الجديد بمستشفى أطفال الطائف

أكدت في بيانٍ لها ورد "سبق"  أنه لم يتأثر بالانقطاع الجزئي

أعلنت "صحة الطائف" أنه تم تركيب الكيبل الجديد الذي يغذي قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال مساء اليوم، تحت اشراف إدارة الشؤون الهندسية بصحة الطائف.

وأكدت في بيانٍ لها ورد "سبق" أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن التيار الكهربائي بمستشفى الأطفال في الطائف وعلى مدار أسبوعين كان قد تعرض لانقطاع جزئي بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وتم إيجاد مولدات احتياطية بديلة مؤقتة حتى تم الإعلان عن تركيب الكيبل الجديد اليوم ليُنهي بذلك تلك المعاناة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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“الصحة" تُعلن تركيب الكيبل الجديد بمستشفى أطفال الطائف
سبق

أعلنت "صحة الطائف" أنه تم تركيب الكيبل الجديد الذي يغذي قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال مساء اليوم، تحت اشراف إدارة الشؤون الهندسية بصحة الطائف.

وأكدت في بيانٍ لها ورد "سبق" أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن التيار الكهربائي بمستشفى الأطفال في الطائف وعلى مدار أسبوعين كان قد تعرض لانقطاع جزئي بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وتم إيجاد مولدات احتياطية بديلة مؤقتة حتى تم الإعلان عن تركيب الكيبل الجديد اليوم ليُنهي بذلك تلك المعاناة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:01 PM

“الصحة" تُعلن تركيب الكيبل الجديد بمستشفى أطفال الطائف

أكدت في بيانٍ لها ورد "سبق"  أنه لم يتأثر بالانقطاع الجزئي

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فهد العتيبي - الطائف
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أعلنت "صحة الطائف" أنه تم تركيب الكيبل الجديد الذي يغذي قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال مساء اليوم، تحت اشراف إدارة الشؤون الهندسية بصحة الطائف.

وأكدت في بيانٍ لها ورد "سبق" أن المستشفى لم يتأثر بالانقطاع الجزئي الذي حدث لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن التيار الكهربائي بمستشفى الأطفال في الطائف وعلى مدار أسبوعين كان قد تعرض لانقطاع جزئي بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وتم إيجاد مولدات احتياطية بديلة مؤقتة حتى تم الإعلان عن تركيب الكيبل الجديد اليوم ليُنهي بذلك تلك المعاناة.

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