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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات

طبقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها، بفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات "Alam Althrwa"، و"Alphabet International DMCC"، و"Alwaneo"، و"Petro Grand FZE"، و"Swissol Trade DMCC".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها تسعى من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة، حيث تتهم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بأنها أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات
سبق

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها، بفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات "Alam Althrwa"، و"Alphabet International DMCC"، و"Alwaneo"، و"Petro Grand FZE"، و"Swissol Trade DMCC".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها تسعى من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة، حيث تتهم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بأنها أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
06:28 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:23 PM

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات

طبقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها، بفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية، وفقًا لـ"آر تي" الروسية.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات "Alam Althrwa"، و"Alphabet International DMCC"، و"Alwaneo"، و"Petro Grand FZE"، و"Swissol Trade DMCC".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها تسعى من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة، حيث تتهم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بأنها أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

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