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مصادر "سبق": "صحي الغريف" يحتاج "طبيباً وممرضة" لتفعيل الدوام "المسائي"

بعد مطالبات الأهالي.. "صحة الطائف" تسعى لتفعيله ودعمه

علمت "سبق" من مصادرها، وبعد زيارة مندوب من الشؤون الصحية بالطائف لمركز صحي الغريف جنوب محافظة الخرمة، يوم أمس، أن العائق الوحيد لتفعيل الدوام المسائي بالمركز هو عدم توفر طبيب وممرضة كإضافة لعدد القوى العاملة بالوقت الحالي بالمركز.

وعلمت "سبق" أن "صحة الطائف" تسعى وبعد مطالبات أهالي المركز وما نشرته "سبق" قبل أربعة أيام، بتفعيل الدوام المسائي بمركز "صحي الغريف"، والتوجه بدعمه بطبيب وممرضة من المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف أو التكليف الأسبوعي حتى يتم التعاقد مع كادر طبي يدعم المركز.

ويتميز "مركز صحي الغريف" عن غيره من المراكز بالمنطقة بوجود سائق وسيارة إسعاف عالية التجهيز، وبواسطتها تم نقل الكثير من الحالات المرضية لمستشفى الخرمة العام وعلاجها هناك.

ونشرت "سبق" قبل أربعة أيام مناشدة سكان مركز الغريف للشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لمطالبتهم بتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع.

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مصادر "سبق": "صحي الغريف" يحتاج "طبيباً وممرضة" لتفعيل الدوام "المسائي"
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، وبعد زيارة مندوب من الشؤون الصحية بالطائف لمركز صحي الغريف جنوب محافظة الخرمة، يوم أمس، أن العائق الوحيد لتفعيل الدوام المسائي بالمركز هو عدم توفر طبيب وممرضة كإضافة لعدد القوى العاملة بالوقت الحالي بالمركز.

وعلمت "سبق" أن "صحة الطائف" تسعى وبعد مطالبات أهالي المركز وما نشرته "سبق" قبل أربعة أيام، بتفعيل الدوام المسائي بمركز "صحي الغريف"، والتوجه بدعمه بطبيب وممرضة من المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف أو التكليف الأسبوعي حتى يتم التعاقد مع كادر طبي يدعم المركز.

ويتميز "مركز صحي الغريف" عن غيره من المراكز بالمنطقة بوجود سائق وسيارة إسعاف عالية التجهيز، وبواسطتها تم نقل الكثير من الحالات المرضية لمستشفى الخرمة العام وعلاجها هناك.

ونشرت "سبق" قبل أربعة أيام مناشدة سكان مركز الغريف للشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لمطالبتهم بتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:07 PM

مصادر "سبق": "صحي الغريف" يحتاج "طبيباً وممرضة" لتفعيل الدوام "المسائي"

بعد مطالبات الأهالي.. "صحة الطائف" تسعى لتفعيله ودعمه

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محمد الزامل - الخرمة
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علمت "سبق" من مصادرها، وبعد زيارة مندوب من الشؤون الصحية بالطائف لمركز صحي الغريف جنوب محافظة الخرمة، يوم أمس، أن العائق الوحيد لتفعيل الدوام المسائي بالمركز هو عدم توفر طبيب وممرضة كإضافة لعدد القوى العاملة بالوقت الحالي بالمركز.

وعلمت "سبق" أن "صحة الطائف" تسعى وبعد مطالبات أهالي المركز وما نشرته "سبق" قبل أربعة أيام، بتفعيل الدوام المسائي بمركز "صحي الغريف"، والتوجه بدعمه بطبيب وممرضة من المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف أو التكليف الأسبوعي حتى يتم التعاقد مع كادر طبي يدعم المركز.

ويتميز "مركز صحي الغريف" عن غيره من المراكز بالمنطقة بوجود سائق وسيارة إسعاف عالية التجهيز، وبواسطتها تم نقل الكثير من الحالات المرضية لمستشفى الخرمة العام وعلاجها هناك.

ونشرت "سبق" قبل أربعة أيام مناشدة سكان مركز الغريف للشؤون الصحية بالطائف بافتتاح قسم طوارئ بمركز الغريف يلبي احتياج أكثر من 10 آلاف نسمة، بالإضافة لمطالبتهم بتفعيل الدوام المسائي بالمركز الصحي، أُسوة ببعض المراكز الصحية بالخرمة وتربة ورنية والطائف، وحتى تتوفر الخدمة الطبية المناسبة والعاجلة للجميع.

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