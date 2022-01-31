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"موارد جدة" يبدأ في توظيف المسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المُزالة

"لجنة العشوائيات": تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن

أعلنت لجنة تنظيم العشوائيات بمحافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، ‏وسيتم التواصل معهم من واقع البيانات ‏المتوفرة لدى فرع الوزارة.

وتفصيلاً، كشفت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أمس الأحد، عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنون في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت اللجنة أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكر أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني ( https://services.jeddah.gov.sa/customers )، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد جدة" يبدأ في توظيف المسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المُزالة
سبق

أعلنت لجنة تنظيم العشوائيات بمحافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، ‏وسيتم التواصل معهم من واقع البيانات ‏المتوفرة لدى فرع الوزارة.

وتفصيلاً، كشفت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أمس الأحد، عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنون في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت اللجنة أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكر أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني ( https://services.jeddah.gov.sa/customers )، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:43 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:10 AM

"موارد جدة" يبدأ في توظيف المسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المُزالة

"لجنة العشوائيات": تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت لجنة تنظيم العشوائيات بمحافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، ‏وسيتم التواصل معهم من واقع البيانات ‏المتوفرة لدى فرع الوزارة.

وتفصيلاً، كشفت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أمس الأحد، عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنون في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت اللجنة أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكر أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني ( https://services.jeddah.gov.sa/customers )، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

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