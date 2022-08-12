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الحوثي يبيع ويدمر الآثار التاريخية في اليمن.. و"الإنجيل القديم" من نصيب إسرائيل

الميليشيا الانقلابية التابعة لنظام ملالي إيران جنت الملايين في أسواق التراث

عرفت اليمن بأنها من الدول التي تحتفظ بتراث عريق في مختلف محافظاتها إلا أن السيطرة الحوثية دمرت الآثار اليمنية وحولتها إلى ركام ما بين استهداف بالصواريخ أو إهمال وبيع بعض تلك الآثار التي تعد إرثًا كبيرًا، ومن صور إجرام الميليشيات الحوثية بحق الآثار اليمنية فقد تجاهلت منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني الذي يعده اليمنيون واحدًا من الآثار ولكنه انهار كليًا بسبب دور الميليشيات وعدم صيانته حتى انهار مع الأمطار كليًا وجاء انهياره تزامنًا مع قرب ذكرى وفاته.

ويكشف مستشار وزارة الثقافة اليمنية محمد الثالث المهدي في حديث لـ"سبق" تفاصيل عن تلك الوقائع، مبينًا أن الميليشيات أقدمت على إهمال الآثار اليمنية والقرى الأثرية في نطاق سيطرتها واستهدفت بعضًا من الآثار اليمنية بالصواريخ ومن بينها قرية براقش في الجوف وكذلك استهدف الآثار في تعز وغيرها من المناطق، ومن صور الإهمال أيضًا انهيار جزء من سور صنعاء القديمة ونهب ما في تلك الآثار وبيعها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي لدى الميليشيات المدعومة من إيران بملايين الدولارات.

وتابع: وصل الحال بالحوثيين إلى بيع نسخة من أقدم النسخ لإسرائيل وهو ما يبرهن مجددًا على زيف شعارات الحوثيين ضد إسرائيل بدليل بيع الإنجيل الذي يعد واحدًا من الآثار القديمة.

وقال إن الحكومة اليمنية تضغط على المجتمع الدولي لمنع بيع الآثار اليمنية من قِبل ميليشيات الحوثي والاتجار بها وقد توصلت الحكومة فعليًا إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وتسعى إلى اتفاقيات مع دول أخرى كما أصبحت الحكومة جزءًا من عددٍ من الاتفاقيات الدولية لحماية الآثار، مبينًا أن السعودية وغيرها من الدول في إعادة ترميم بعض الآثار.

وقال إن الحلول تتمثل في سرعة استكمال مشروعات ترميم الآثار في المناطق المحررة كي لا يتكرر ما حصل في صنعاء ودعوة لتحرك دولي صارم في إتاحة المجال لترميم الآثار في مناطق الحوثي وتجنيب الآثار الصراعات والاستمرار في حصار بيع الآثار في الأسواق العالمية من خلال تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالأمر ذاته.

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الحوثي يبيع ويدمر الآثار التاريخية في اليمن.. و"الإنجيل القديم" من نصيب إسرائيل
سبق

عرفت اليمن بأنها من الدول التي تحتفظ بتراث عريق في مختلف محافظاتها إلا أن السيطرة الحوثية دمرت الآثار اليمنية وحولتها إلى ركام ما بين استهداف بالصواريخ أو إهمال وبيع بعض تلك الآثار التي تعد إرثًا كبيرًا، ومن صور إجرام الميليشيات الحوثية بحق الآثار اليمنية فقد تجاهلت منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني الذي يعده اليمنيون واحدًا من الآثار ولكنه انهار كليًا بسبب دور الميليشيات وعدم صيانته حتى انهار مع الأمطار كليًا وجاء انهياره تزامنًا مع قرب ذكرى وفاته.

ويكشف مستشار وزارة الثقافة اليمنية محمد الثالث المهدي في حديث لـ"سبق" تفاصيل عن تلك الوقائع، مبينًا أن الميليشيات أقدمت على إهمال الآثار اليمنية والقرى الأثرية في نطاق سيطرتها واستهدفت بعضًا من الآثار اليمنية بالصواريخ ومن بينها قرية براقش في الجوف وكذلك استهدف الآثار في تعز وغيرها من المناطق، ومن صور الإهمال أيضًا انهيار جزء من سور صنعاء القديمة ونهب ما في تلك الآثار وبيعها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي لدى الميليشيات المدعومة من إيران بملايين الدولارات.

وتابع: وصل الحال بالحوثيين إلى بيع نسخة من أقدم النسخ لإسرائيل وهو ما يبرهن مجددًا على زيف شعارات الحوثيين ضد إسرائيل بدليل بيع الإنجيل الذي يعد واحدًا من الآثار القديمة.

وقال إن الحكومة اليمنية تضغط على المجتمع الدولي لمنع بيع الآثار اليمنية من قِبل ميليشيات الحوثي والاتجار بها وقد توصلت الحكومة فعليًا إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وتسعى إلى اتفاقيات مع دول أخرى كما أصبحت الحكومة جزءًا من عددٍ من الاتفاقيات الدولية لحماية الآثار، مبينًا أن السعودية وغيرها من الدول في إعادة ترميم بعض الآثار.

وقال إن الحلول تتمثل في سرعة استكمال مشروعات ترميم الآثار في المناطق المحررة كي لا يتكرر ما حصل في صنعاء ودعوة لتحرك دولي صارم في إتاحة المجال لترميم الآثار في مناطق الحوثي وتجنيب الآثار الصراعات والاستمرار في حصار بيع الآثار في الأسواق العالمية من خلال تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالأمر ذاته.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:58 PM

الحوثي يبيع ويدمر الآثار التاريخية في اليمن.. و"الإنجيل القديم" من نصيب إسرائيل

الميليشيا الانقلابية التابعة لنظام ملالي إيران جنت الملايين في أسواق التراث

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
3,083

عرفت اليمن بأنها من الدول التي تحتفظ بتراث عريق في مختلف محافظاتها إلا أن السيطرة الحوثية دمرت الآثار اليمنية وحولتها إلى ركام ما بين استهداف بالصواريخ أو إهمال وبيع بعض تلك الآثار التي تعد إرثًا كبيرًا، ومن صور إجرام الميليشيات الحوثية بحق الآثار اليمنية فقد تجاهلت منزل الشاعر الكبير عبدالله البردوني الذي يعده اليمنيون واحدًا من الآثار ولكنه انهار كليًا بسبب دور الميليشيات وعدم صيانته حتى انهار مع الأمطار كليًا وجاء انهياره تزامنًا مع قرب ذكرى وفاته.

ويكشف مستشار وزارة الثقافة اليمنية محمد الثالث المهدي في حديث لـ"سبق" تفاصيل عن تلك الوقائع، مبينًا أن الميليشيات أقدمت على إهمال الآثار اليمنية والقرى الأثرية في نطاق سيطرتها واستهدفت بعضًا من الآثار اليمنية بالصواريخ ومن بينها قرية براقش في الجوف وكذلك استهدف الآثار في تعز وغيرها من المناطق، ومن صور الإهمال أيضًا انهيار جزء من سور صنعاء القديمة ونهب ما في تلك الآثار وبيعها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي لدى الميليشيات المدعومة من إيران بملايين الدولارات.

وتابع: وصل الحال بالحوثيين إلى بيع نسخة من أقدم النسخ لإسرائيل وهو ما يبرهن مجددًا على زيف شعارات الحوثيين ضد إسرائيل بدليل بيع الإنجيل الذي يعد واحدًا من الآثار القديمة.

وقال إن الحكومة اليمنية تضغط على المجتمع الدولي لمنع بيع الآثار اليمنية من قِبل ميليشيات الحوثي والاتجار بها وقد توصلت الحكومة فعليًا إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وتسعى إلى اتفاقيات مع دول أخرى كما أصبحت الحكومة جزءًا من عددٍ من الاتفاقيات الدولية لحماية الآثار، مبينًا أن السعودية وغيرها من الدول في إعادة ترميم بعض الآثار.

وقال إن الحلول تتمثل في سرعة استكمال مشروعات ترميم الآثار في المناطق المحررة كي لا يتكرر ما حصل في صنعاء ودعوة لتحرك دولي صارم في إتاحة المجال لترميم الآثار في مناطق الحوثي وتجنيب الآثار الصراعات والاستمرار في حصار بيع الآثار في الأسواق العالمية من خلال تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالأمر ذاته.

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