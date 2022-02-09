"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس

ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية وأودت بحياة ثلاثة شبان

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.