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"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس

ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية وأودت بحياة ثلاثة شبان

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

فسلطين رام الله نابلس مجلس الوزراء جنود الاحتلال الأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس
سبق

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:15 AM

"الوزراء الفلسطيني" يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال في نابلس

ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية وأودت بحياة ثلاثة شبان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس ،وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

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