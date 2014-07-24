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شاهد .. سيول "قيا" تجرف مركبة ووفاة 3 من عائلة واحدة بداخلها

سبقتها عاصفة رملية أظلمت الأرض وأعقبها وابل من الأمطار

هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على مركز قيا جنوب شرقي الطائف، شملت أجزاء متفرقة منه، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

وسُبقت السحب الممطرة الغزيرة بعاصفة رملية؛ إذ أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار.

وجرفت السيول مركبة، كان يستقلها رجل ووالدته وابنته، وتوفوا غرقًا في أحد الأودية، فيما تم إنقاذ آخرين.

وباشر الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية، وفِرق من جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، الحالة المطرية والبلاغات المختلفة التي تمثلت في جرف مركبات، واحتجازات، وسقوط أعمدة للكهرباء.

كما قامت بلدية قيا بإشراف مباشر من رئيسها المهندس عبدالله السبيعي، ومتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، فيما لا تزال الجهود متواصلة حاليًا للتعامل مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. سيول "قيا" تجرف مركبة ووفاة 3 من عائلة واحدة بداخلها
سبق

هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على مركز قيا جنوب شرقي الطائف، شملت أجزاء متفرقة منه، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

وسُبقت السحب الممطرة الغزيرة بعاصفة رملية؛ إذ أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار.

وجرفت السيول مركبة، كان يستقلها رجل ووالدته وابنته، وتوفوا غرقًا في أحد الأودية، فيما تم إنقاذ آخرين.

وباشر الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية، وفِرق من جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، الحالة المطرية والبلاغات المختلفة التي تمثلت في جرف مركبات، واحتجازات، وسقوط أعمدة للكهرباء.

كما قامت بلدية قيا بإشراف مباشر من رئيسها المهندس عبدالله السبيعي، ومتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، فيما لا تزال الجهود متواصلة حاليًا للتعامل مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
02:03 AM

شاهد .. سيول "قيا" تجرف مركبة ووفاة 3 من عائلة واحدة بداخلها

سبقتها عاصفة رملية أظلمت الأرض وأعقبها وابل من الأمطار

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فهد العتيبي - الطائف
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8,794

هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على مركز قيا جنوب شرقي الطائف، شملت أجزاء متفرقة منه، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

وسُبقت السحب الممطرة الغزيرة بعاصفة رملية؛ إذ أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار.

وجرفت السيول مركبة، كان يستقلها رجل ووالدته وابنته، وتوفوا غرقًا في أحد الأودية، فيما تم إنقاذ آخرين.

وباشر الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية، وفِرق من جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، الحالة المطرية والبلاغات المختلفة التي تمثلت في جرف مركبات، واحتجازات، وسقوط أعمدة للكهرباء.

كما قامت بلدية قيا بإشراف مباشر من رئيسها المهندس عبدالله السبيعي، ومتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، فيما لا تزال الجهود متواصلة حاليًا للتعامل مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

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