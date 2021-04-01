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أكثر من 5 آلاف مستفيد من خدمات مراكز فحص الزواج بالحدود الشمالية

خلال عام 2020م عبر 5 مراكز بالمنطقة.. عدد حالات المشورة الطبية 128

قدّمت مراكز فحص الزواج بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ5445 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م، عبر 5 مراكز فحص للزواج بالمنطقة، حيث بلغ عدد حالات التوافق 2008 حالات، فيما بلغ عدد حالات المشورة الطبية 128 حالة.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة تشمل (مركزاً للقلب، و3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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أكثر من 5 آلاف مستفيد من خدمات مراكز فحص الزواج بالحدود الشمالية
سبق

قدّمت مراكز فحص الزواج بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ5445 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م، عبر 5 مراكز فحص للزواج بالمنطقة، حيث بلغ عدد حالات التوافق 2008 حالات، فيما بلغ عدد حالات المشورة الطبية 128 حالة.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة تشمل (مركزاً للقلب، و3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:22 PM

أكثر من 5 آلاف مستفيد من خدمات مراكز فحص الزواج بالحدود الشمالية

خلال عام 2020م عبر 5 مراكز بالمنطقة.. عدد حالات المشورة الطبية 128

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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قدّمت مراكز فحص الزواج بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ5445 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م، عبر 5 مراكز فحص للزواج بالمنطقة، حيث بلغ عدد حالات التوافق 2008 حالات، فيما بلغ عدد حالات المشورة الطبية 128 حالة.

يُذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة تشمل (مركزاً للقلب، و3 للسكري، 3 للكلى، 3 للأسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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