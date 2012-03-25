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مصرع 3 أشخاص من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين

تم نقل نحو 278 ساكنًا يعيشون في مناطق خطرة إلى أماكن آمنة

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 3 أشخاص، من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شمال غربي البلاد وفقًا لروسيا اليوم.

وفي التفاصيل ..أفادت قناة "CCTV" بأن الزلزال ضرب محافظة أكسو في منطقة شينخيانغ بشمال غرب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "الزلزال تسبب في سقوط ثلاثة قتلى وتضرر 65 منزلاً"، مشيرة إلى وقوع 10 هزات ارتدادية نجمت عن الزلزال، كان أكبرها بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أنه تم نقل نحو 278 ساكنًا يعيشون في مناطق خطرة إلى أماكن آمنة.

وكان مركز الزلازل الصيني أفاد في 19 مارس الحالي، بأن زلزالاً بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم بغرب الصين.

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مصرع 3 أشخاص من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين
سبق

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 3 أشخاص، من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شمال غربي البلاد وفقًا لروسيا اليوم.

وفي التفاصيل ..أفادت قناة "CCTV" بأن الزلزال ضرب محافظة أكسو في منطقة شينخيانغ بشمال غرب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "الزلزال تسبب في سقوط ثلاثة قتلى وتضرر 65 منزلاً"، مشيرة إلى وقوع 10 هزات ارتدادية نجمت عن الزلزال، كان أكبرها بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أنه تم نقل نحو 278 ساكنًا يعيشون في مناطق خطرة إلى أماكن آمنة.

وكان مركز الزلازل الصيني أفاد في 19 مارس الحالي، بأن زلزالاً بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم بغرب الصين.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:17 AM

مصرع 3 أشخاص من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين

تم نقل نحو 278 ساكنًا يعيشون في مناطق خطرة إلى أماكن آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 3 أشخاص، من جراء زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شمال غربي البلاد وفقًا لروسيا اليوم.

وفي التفاصيل ..أفادت قناة "CCTV" بأن الزلزال ضرب محافظة أكسو في منطقة شينخيانغ بشمال غرب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "الزلزال تسبب في سقوط ثلاثة قتلى وتضرر 65 منزلاً"، مشيرة إلى وقوع 10 هزات ارتدادية نجمت عن الزلزال، كان أكبرها بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أنه تم نقل نحو 278 ساكنًا يعيشون في مناطق خطرة إلى أماكن آمنة.

وكان مركز الزلازل الصيني أفاد في 19 مارس الحالي، بأن زلزالاً بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم بغرب الصين.

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