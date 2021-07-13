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بهذه الطريقة.. "الصحة" تسهل معرفة نوع اللقاح المقدم بالمراكز

التحديث الأخير للتطبيق منصة رسمية لحجز مواعيد تلقيه

قامت وزارة الصحة بتسهيل معرفة نوع اللقاح الذي سيتم تقديمه بكل منشأة أو مركز صحي والمجهزة لتقديم لقاحات "كوفيد -19" عبر تطبيق "صحتي"، وذلك من خلال التحديث الأخير للتطبيق.

ويمكن للمواطن أو المقيم الدخول على التطبيق ومعرفة نوع اللقاح الذي سيقدم له، سواء للجرعة الأولى أو الثانية، واختيار نوع اللقاح الذي يرغب باختياره، وباستطاعة الراغبين في تلقّي الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح "كوفيد 19" اختيار اللقاح الذي يرغب بتلقّيه.

يذكر أن وزارة الصحة اعتمدت تحديثًا أخيرًا لتطبيق "صحتي"، وكذلك اعتمدته كمنصة رسمية لحجز مواعيد أخذ لقاح "كوفيد -19".

وفي نفس السياق يمكن لأي شخص الخلط بين لقاحين من نوعين مختلفين، ومأمونية ذلك؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن نقلًا خاطئًا من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أثار لغطًا حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنوانًا خاطئًا للتصريح، وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحًا، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؛ حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحاليًّا هناك أدلة كافية حول لقاحَي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنيًّا على دراسات، كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أنه يمكن لأي شخص الخلط بين نوعين مختلفين من لقاح كورونا "كوفيد -19"، على سبيل المثال أخذ الجرعة الأولى من نوع "أسترازينيكا"، والجرعة الثانية من نوع "فايزر-بيونتيك"؛ حيث أعلنت الصحة مسبقًا عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين؛ وذلك طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقُّق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

فيما أعلنت الصحة اليوم ‏⁧عن تسجيل (1295) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل (946) حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (484,883) حالة ولله الحمد، فيما أوضحت أمس أنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

من جانب آخر ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة استكملت مرحلة الاحتواء السريع للوفيات والحالات الشديدة، وذلك بتغطية ٧٠٪ من البالغين بجرعة أولى ولله الحمد، مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة، مشيرًا إلى أننا الآن ندخل مرحلة جديدة جرعة ثانية للجميع، والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها، هذه هي الاستراتيجية الأنجح عالميًّا.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد تطبيق صحتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهذه الطريقة.. "الصحة" تسهل معرفة نوع اللقاح المقدم بالمراكز
سبق

قامت وزارة الصحة بتسهيل معرفة نوع اللقاح الذي سيتم تقديمه بكل منشأة أو مركز صحي والمجهزة لتقديم لقاحات "كوفيد -19" عبر تطبيق "صحتي"، وذلك من خلال التحديث الأخير للتطبيق.

ويمكن للمواطن أو المقيم الدخول على التطبيق ومعرفة نوع اللقاح الذي سيقدم له، سواء للجرعة الأولى أو الثانية، واختيار نوع اللقاح الذي يرغب باختياره، وباستطاعة الراغبين في تلقّي الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح "كوفيد 19" اختيار اللقاح الذي يرغب بتلقّيه.

يذكر أن وزارة الصحة اعتمدت تحديثًا أخيرًا لتطبيق "صحتي"، وكذلك اعتمدته كمنصة رسمية لحجز مواعيد أخذ لقاح "كوفيد -19".

وفي نفس السياق يمكن لأي شخص الخلط بين لقاحين من نوعين مختلفين، ومأمونية ذلك؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن نقلًا خاطئًا من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أثار لغطًا حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنوانًا خاطئًا للتصريح، وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحًا، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؛ حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحاليًّا هناك أدلة كافية حول لقاحَي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنيًّا على دراسات، كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أنه يمكن لأي شخص الخلط بين نوعين مختلفين من لقاح كورونا "كوفيد -19"، على سبيل المثال أخذ الجرعة الأولى من نوع "أسترازينيكا"، والجرعة الثانية من نوع "فايزر-بيونتيك"؛ حيث أعلنت الصحة مسبقًا عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين؛ وذلك طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقُّق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

فيما أعلنت الصحة اليوم ‏⁧عن تسجيل (1295) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل (946) حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (484,883) حالة ولله الحمد، فيما أوضحت أمس أنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

من جانب آخر ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة استكملت مرحلة الاحتواء السريع للوفيات والحالات الشديدة، وذلك بتغطية ٧٠٪ من البالغين بجرعة أولى ولله الحمد، مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة، مشيرًا إلى أننا الآن ندخل مرحلة جديدة جرعة ثانية للجميع، والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها، هذه هي الاستراتيجية الأنجح عالميًّا.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:56 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:08 AM

بهذه الطريقة.. "الصحة" تسهل معرفة نوع اللقاح المقدم بالمراكز

التحديث الأخير للتطبيق منصة رسمية لحجز مواعيد تلقيه

A A A
علي السحاري - الرياض
2
26,037

قامت وزارة الصحة بتسهيل معرفة نوع اللقاح الذي سيتم تقديمه بكل منشأة أو مركز صحي والمجهزة لتقديم لقاحات "كوفيد -19" عبر تطبيق "صحتي"، وذلك من خلال التحديث الأخير للتطبيق.

ويمكن للمواطن أو المقيم الدخول على التطبيق ومعرفة نوع اللقاح الذي سيقدم له، سواء للجرعة الأولى أو الثانية، واختيار نوع اللقاح الذي يرغب باختياره، وباستطاعة الراغبين في تلقّي الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح "كوفيد 19" اختيار اللقاح الذي يرغب بتلقّيه.

يذكر أن وزارة الصحة اعتمدت تحديثًا أخيرًا لتطبيق "صحتي"، وكذلك اعتمدته كمنصة رسمية لحجز مواعيد أخذ لقاح "كوفيد -19".

وفي نفس السياق يمكن لأي شخص الخلط بين لقاحين من نوعين مختلفين، ومأمونية ذلك؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن نقلًا خاطئًا من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أثار لغطًا حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنوانًا خاطئًا للتصريح، وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحًا، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؛ حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحاليًّا هناك أدلة كافية حول لقاحَي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنيًّا على دراسات، كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أنه يمكن لأي شخص الخلط بين نوعين مختلفين من لقاح كورونا "كوفيد -19"، على سبيل المثال أخذ الجرعة الأولى من نوع "أسترازينيكا"، والجرعة الثانية من نوع "فايزر-بيونتيك"؛ حيث أعلنت الصحة مسبقًا عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين؛ وذلك طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقُّق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

فيما أعلنت الصحة اليوم ‏⁧عن تسجيل (1295) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل (946) حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (484,883) حالة ولله الحمد، فيما أوضحت أمس أنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

من جانب آخر ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة استكملت مرحلة الاحتواء السريع للوفيات والحالات الشديدة، وذلك بتغطية ٧٠٪ من البالغين بجرعة أولى ولله الحمد، مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة، مشيرًا إلى أننا الآن ندخل مرحلة جديدة جرعة ثانية للجميع، والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها، هذه هي الاستراتيجية الأنجح عالميًّا.

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