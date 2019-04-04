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"نيوكاسل" و"دندي" يتأهلان لبطولة طائرة ملحقية لندن

ضمن بطولة مبتعثي بريطانيا

تصوير: ضيف الله الزهراني: بإشراف من الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وبتنظيم من النادي السعودي بنيوكاسل اختتمت تصفيات أندية الشمال ضمن بطولة كرة الطائرة لمبتعثي بريطانيا، بمشاركة خمس فرق "نيوكاسل" و"درم" و"دندي" و"بلفاست" و"بانقور".

واتسمت البطولة بالتنافسية، وتأهل فريقا "دندي" و"نيوكاسل"، من جانبه أثنى رئيس النادي السعودي بنيوكاسل المهندس مهند الفلالي على مشاركة الزملاء المبتعثين من مختلف المدن في التصفيات، واصفاً هذا الحدث بالمهم كونه يخلق فرصاً للتعارف بين المبتعثين .

عقب نهاية التصفيات أعدّت اللجنة المنظمة بالنادي السعودي بنيوكاسل حفل عشاء احتفاءً بالضيوف المشاركين، تخلل ذلك كلمة محمد الحلافي المشرف على النشاط الرياضي بالملحقية أشاد فيها بأداء الفرق والروح الجميلة بينهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"نيوكاسل" و"دندي" يتأهلان لبطولة طائرة ملحقية لندن
سبق

تصوير: ضيف الله الزهراني: بإشراف من الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وبتنظيم من النادي السعودي بنيوكاسل اختتمت تصفيات أندية الشمال ضمن بطولة كرة الطائرة لمبتعثي بريطانيا، بمشاركة خمس فرق "نيوكاسل" و"درم" و"دندي" و"بلفاست" و"بانقور".

واتسمت البطولة بالتنافسية، وتأهل فريقا "دندي" و"نيوكاسل"، من جانبه أثنى رئيس النادي السعودي بنيوكاسل المهندس مهند الفلالي على مشاركة الزملاء المبتعثين من مختلف المدن في التصفيات، واصفاً هذا الحدث بالمهم كونه يخلق فرصاً للتعارف بين المبتعثين .

عقب نهاية التصفيات أعدّت اللجنة المنظمة بالنادي السعودي بنيوكاسل حفل عشاء احتفاءً بالضيوف المشاركين، تخلل ذلك كلمة محمد الحلافي المشرف على النشاط الرياضي بالملحقية أشاد فيها بأداء الفرق والروح الجميلة بينهم.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:02 PM

"نيوكاسل" و"دندي" يتأهلان لبطولة طائرة ملحقية لندن

ضمن بطولة مبتعثي بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: ضيف الله الزهراني: بإشراف من الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وبتنظيم من النادي السعودي بنيوكاسل اختتمت تصفيات أندية الشمال ضمن بطولة كرة الطائرة لمبتعثي بريطانيا، بمشاركة خمس فرق "نيوكاسل" و"درم" و"دندي" و"بلفاست" و"بانقور".

واتسمت البطولة بالتنافسية، وتأهل فريقا "دندي" و"نيوكاسل"، من جانبه أثنى رئيس النادي السعودي بنيوكاسل المهندس مهند الفلالي على مشاركة الزملاء المبتعثين من مختلف المدن في التصفيات، واصفاً هذا الحدث بالمهم كونه يخلق فرصاً للتعارف بين المبتعثين .

عقب نهاية التصفيات أعدّت اللجنة المنظمة بالنادي السعودي بنيوكاسل حفل عشاء احتفاءً بالضيوف المشاركين، تخلل ذلك كلمة محمد الحلافي المشرف على النشاط الرياضي بالملحقية أشاد فيها بأداء الفرق والروح الجميلة بينهم.

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