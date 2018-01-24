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152 ألف مستفيد من مستشفى الولادة  بجدة.. خلال 2018

عبر تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء والأطفال

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بجدة خلال العام الماضي 2018م 152.464 مريضاً.

وبلغ عدد مراجعي العيادات 80.453 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 62.011 مراجعًا من الأطفال والنساء، كما بلغ عدد المرضى المنومين خلال الفترة نفسها 16.211 مريضًا.

وأشار المستشفى إلى أن عدد حالات الولادة بلغت 5.485 حالة، كان نصيب الولادات الطبيعية منها 3536 ولادة، وعدد الولادات القيصرية 1849 ولادة، وأجرى المستشفى 2759 عملية للأطفال والنساء، وتطعيم 23.540 حالة.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور ياسر الغامدي: مستشفى الولادة يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء والأطفال بمحافظة جدة.

وأضاف: المستشفى يحتوي على قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، حيث يقدم رعاية تخصصية عالية للأطفال المكملين لفترة الحمل وكذلك الخدج، حيث يتمتع بأفضل الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة سواء التشخيصية منها أو العلاجية.

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152 ألف مستفيد من مستشفى الولادة  بجدة.. خلال 2018
سبق

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بجدة خلال العام الماضي 2018م 152.464 مريضاً.

وبلغ عدد مراجعي العيادات 80.453 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 62.011 مراجعًا من الأطفال والنساء، كما بلغ عدد المرضى المنومين خلال الفترة نفسها 16.211 مريضًا.

وأشار المستشفى إلى أن عدد حالات الولادة بلغت 5.485 حالة، كان نصيب الولادات الطبيعية منها 3536 ولادة، وعدد الولادات القيصرية 1849 ولادة، وأجرى المستشفى 2759 عملية للأطفال والنساء، وتطعيم 23.540 حالة.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور ياسر الغامدي: مستشفى الولادة يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء والأطفال بمحافظة جدة.

وأضاف: المستشفى يحتوي على قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، حيث يقدم رعاية تخصصية عالية للأطفال المكملين لفترة الحمل وكذلك الخدج، حيث يتمتع بأفضل الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة سواء التشخيصية منها أو العلاجية.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:50 PM

152 ألف مستفيد من مستشفى الولادة  بجدة.. خلال 2018

عبر تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء والأطفال

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عبدالله الراجحي - جدة
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593

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بجدة خلال العام الماضي 2018م 152.464 مريضاً.

وبلغ عدد مراجعي العيادات 80.453 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 62.011 مراجعًا من الأطفال والنساء، كما بلغ عدد المرضى المنومين خلال الفترة نفسها 16.211 مريضًا.

وأشار المستشفى إلى أن عدد حالات الولادة بلغت 5.485 حالة، كان نصيب الولادات الطبيعية منها 3536 ولادة، وعدد الولادات القيصرية 1849 ولادة، وأجرى المستشفى 2759 عملية للأطفال والنساء، وتطعيم 23.540 حالة.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور ياسر الغامدي: مستشفى الولادة يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء والأطفال بمحافظة جدة.

وأضاف: المستشفى يحتوي على قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، حيث يقدم رعاية تخصصية عالية للأطفال المكملين لفترة الحمل وكذلك الخدج، حيث يتمتع بأفضل الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة سواء التشخيصية منها أو العلاجية.

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