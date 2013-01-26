النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة

أكد أن أصوله ارتفعت من 570 مليار إلى 1.5 تريليون

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن استراتيجية الصندوق ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما أسهم في رفع أصوله إلى رقم قياسي.

وقال "الرميان": إن "الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة من 2018 إلى نهاية 2020، وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ورفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015".

وبين أن الصندوق حقق زيادة كبيرة في إجمالي عوائد المساهمين من 3% بين عامي 2013-2014 إلى 8% بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهدف 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار في 10 قطاعات.

وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والمواصلات وإعادة تدوير الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة
سبق

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن استراتيجية الصندوق ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما أسهم في رفع أصوله إلى رقم قياسي.

وقال "الرميان": إن "الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة من 2018 إلى نهاية 2020، وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ورفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015".

وبين أن الصندوق حقق زيادة كبيرة في إجمالي عوائد المساهمين من 3% بين عامي 2013-2014 إلى 8% بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهدف 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار في 10 قطاعات.

وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والمواصلات وإعادة تدوير الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
07:10 PM

"الرميان": صندوق الاستثمارات حقق إنجازات كبيرة

أكد أن أصوله ارتفعت من 570 مليار إلى 1.5 تريليون

A A A
هادي العصيمي - الرياض
2
801

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن استراتيجية الصندوق ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما أسهم في رفع أصوله إلى رقم قياسي.

وقال "الرميان": إن "الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة من 2018 إلى نهاية 2020، وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ورفع حجم أصوله إلى 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ 570 مليار ريال في 2015".

وبين أن الصندوق حقق زيادة كبيرة في إجمالي عوائد المساهمين من 3% بين عامي 2013-2014 إلى 8% بين عامي 2018 إلى 2020، كما استهدف 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار في 10 قطاعات.

وأشار إلى أن من بين تلك القطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والمواصلات وإعادة تدوير الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,599
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,990

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة