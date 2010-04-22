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مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق"

كشف الواقعة لتشجيع الجميع على الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق

تفاعل "تطبيق بلدي" في وقت وجيز مع بلاغ مواطن بمنطقة تبوك، بشأن شكوى تجاه أحد المحال الذي يبيع دجاجًا منتهي الصلاحية.

وأكد المواطن لـ"سبق" أن التفاعل مع بلاغه جاء بعد 25 دقيقة فقط من تقديم البلاغ، إذ تم إغلاق المنشأة المخالفة.

وأوضح المواطن أن إعلانه عن الواقعة يأتي نظير التجاوب السريع الذي وجده من الجهات المختصة، وبهدف تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين باستخدام التطبيق حين يرصدون أي مخالفة حفاظًا على صحة الجميع، وتكاتفًا مع الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق"
سبق

تفاعل "تطبيق بلدي" في وقت وجيز مع بلاغ مواطن بمنطقة تبوك، بشأن شكوى تجاه أحد المحال الذي يبيع دجاجًا منتهي الصلاحية.

وأكد المواطن لـ"سبق" أن التفاعل مع بلاغه جاء بعد 25 دقيقة فقط من تقديم البلاغ، إذ تم إغلاق المنشأة المخالفة.

وأوضح المواطن أن إعلانه عن الواقعة يأتي نظير التجاوب السريع الذي وجده من الجهات المختصة، وبهدف تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين باستخدام التطبيق حين يرصدون أي مخالفة حفاظًا على صحة الجميع، وتكاتفًا مع الجهات المعنية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:15 PM

مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق"

كشف الواقعة لتشجيع الجميع على الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
369

تفاعل "تطبيق بلدي" في وقت وجيز مع بلاغ مواطن بمنطقة تبوك، بشأن شكوى تجاه أحد المحال الذي يبيع دجاجًا منتهي الصلاحية.

وأكد المواطن لـ"سبق" أن التفاعل مع بلاغه جاء بعد 25 دقيقة فقط من تقديم البلاغ، إذ تم إغلاق المنشأة المخالفة.

وأوضح المواطن أن إعلانه عن الواقعة يأتي نظير التجاوب السريع الذي وجده من الجهات المختصة، وبهدف تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين باستخدام التطبيق حين يرصدون أي مخالفة حفاظًا على صحة الجميع، وتكاتفًا مع الجهات المعنية.

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