النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1256 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1155 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتحاد الأوروبي يسمح بتطعيم الأطفال ضدّ كورونا بلقاح مودرنا

خبراء من وكالة الأدوية أجروا تقييماً إيجابياً في أمستردام.. أمس

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية إمكانية استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فأكبر.

وأجرى خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة في أمستردام، تقييماً جاء إيجابياً للبيانات المقابلة من دراسات؛ ما يسمح بالموافقة على استخدام اللقاح لأعمار تراوح بين 12 و17 عاماً.

ولا يزال من الضروري موافقة المفوضية الأوروبية، لكنها تعد أمراً شكلياً.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ سيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في التكتل الأوروبي. وبنهاية مايو؛ تمّت الموافقة على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاماً.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن تطعيم القصّر، كما هو الحال مع البالغين، بجرعتيْن من اللقاح بفاصل زمني يبلغ أربعة أسابيع.

ويأتي إعطاء لقاح مودرنا بناءً عن دراسة أًجريت على 2500 مراهق في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، تبلغ فعالية اللقاح 100 %. ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الموافقة على اللقاح لمَن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مودرنا"، ستيفان بانسل: التوصية بترخيص استخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكبر في الاتحاد الأوروبي هي خطوة إيجابية إلى الأمام صوب ترخيص لقاحنا في هذه المجموعة العمرية.

وأضاف في بيان: نحن نساعد على مكافحة الوباء، نأمل أن نتمكّن من إعادة المراهقين بأمان إلى المدارس في الخريف المقبل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الاتحاد الأوروبي يسمح بتطعيم الأطفال ضدّ كورونا بلقاح مودرنا
سبق

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية إمكانية استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فأكبر.

وأجرى خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة في أمستردام، تقييماً جاء إيجابياً للبيانات المقابلة من دراسات؛ ما يسمح بالموافقة على استخدام اللقاح لأعمار تراوح بين 12 و17 عاماً.

ولا يزال من الضروري موافقة المفوضية الأوروبية، لكنها تعد أمراً شكلياً.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ سيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في التكتل الأوروبي. وبنهاية مايو؛ تمّت الموافقة على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاماً.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن تطعيم القصّر، كما هو الحال مع البالغين، بجرعتيْن من اللقاح بفاصل زمني يبلغ أربعة أسابيع.

ويأتي إعطاء لقاح مودرنا بناءً عن دراسة أًجريت على 2500 مراهق في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، تبلغ فعالية اللقاح 100 %. ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الموافقة على اللقاح لمَن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مودرنا"، ستيفان بانسل: التوصية بترخيص استخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكبر في الاتحاد الأوروبي هي خطوة إيجابية إلى الأمام صوب ترخيص لقاحنا في هذه المجموعة العمرية.

وأضاف في بيان: نحن نساعد على مكافحة الوباء، نأمل أن نتمكّن من إعادة المراهقين بأمان إلى المدارس في الخريف المقبل.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
01:41 PM

الاتحاد الأوروبي يسمح بتطعيم الأطفال ضدّ كورونا بلقاح مودرنا

خبراء من وكالة الأدوية أجروا تقييماً إيجابياً في أمستردام.. أمس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,154

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية إمكانية استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فأكبر.

وأجرى خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة في أمستردام، تقييماً جاء إيجابياً للبيانات المقابلة من دراسات؛ ما يسمح بالموافقة على استخدام اللقاح لأعمار تراوح بين 12 و17 عاماً.

ولا يزال من الضروري موافقة المفوضية الأوروبية، لكنها تعد أمراً شكلياً.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ سيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في التكتل الأوروبي. وبنهاية مايو؛ تمّت الموافقة على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاماً.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن تطعيم القصّر، كما هو الحال مع البالغين، بجرعتيْن من اللقاح بفاصل زمني يبلغ أربعة أسابيع.

ويأتي إعطاء لقاح مودرنا بناءً عن دراسة أًجريت على 2500 مراهق في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، تبلغ فعالية اللقاح 100 %. ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الموافقة على اللقاح لمَن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مودرنا"، ستيفان بانسل: التوصية بترخيص استخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكبر في الاتحاد الأوروبي هي خطوة إيجابية إلى الأمام صوب ترخيص لقاحنا في هذه المجموعة العمرية.

وأضاف في بيان: نحن نساعد على مكافحة الوباء، نأمل أن نتمكّن من إعادة المراهقين بأمان إلى المدارس في الخريف المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,066
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,468
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,954

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة