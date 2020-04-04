دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية. وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمرّ حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-04 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 01:02 PM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:05 PM

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمرّ حتى 8 مساء "الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.