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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمرّ حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمرّ حتى 8 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:02 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:05 PM

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمرّ حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب"، وتستمرّ حتى الثامنة مساء.

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