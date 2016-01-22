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"اتحاد القدم": مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في كأس آسيا قانونية

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة.

يذكر أن اللاعب استنفد عقوبة إيقافه في مباريات منتخبنا الوطني الأول في مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الفائت بعد أن أوقف في كأس آسيا للشباب مطلع العام الماضي 2018م.

وكانت بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى نية المنتخب الياباني في حال خسارته في لقاء الأمس أمام المنتخب السعودي تقديم احتجاج على مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في مباريات الأخضر في دور المجموعات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اتحاد القدم": مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في كأس آسيا قانونية
سبق

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة.

يذكر أن اللاعب استنفد عقوبة إيقافه في مباريات منتخبنا الوطني الأول في مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الفائت بعد أن أوقف في كأس آسيا للشباب مطلع العام الماضي 2018م.

وكانت بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى نية المنتخب الياباني في حال خسارته في لقاء الأمس أمام المنتخب السعودي تقديم احتجاج على مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في مباريات الأخضر في دور المجموعات.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:09 PM

"اتحاد القدم": مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في كأس آسيا قانونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,257

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة.

يذكر أن اللاعب استنفد عقوبة إيقافه في مباريات منتخبنا الوطني الأول في مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الفائت بعد أن أوقف في كأس آسيا للشباب مطلع العام الماضي 2018م.

وكانت بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى نية المنتخب الياباني في حال خسارته في لقاء الأمس أمام المنتخب السعودي تقديم احتجاج على مشاركة اللاعب حمدان الشمراني في مباريات الأخضر في دور المجموعات.

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