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"النصيان" تحتفل بحصولها على عضوية الغرفة العربية البريطانية

أقامت أمسية أدبية في الدرعية أحيتها "الخثلان" بحضور عدد من سيدات المجتمع

احتفلت السعودية بهية النصيان، بحصولها على عضوية مجلس الغرفة العربية البريطانية بلندن، وأقامت أمسية أدبية في محافظة الدرعية أحيتها الشاعرة والأديبة تذكار الخثلان، بحضور عدد من سيدات المجتمع.

وألقت بهية النصيان خلال الحفل كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدعم المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات داخل المملكة وخارجها، ومشاركتها في الفعاليات المحلية والدولية لخدمة الوطن ورِفعته.

وألقت الشاعرة "الخثلان" عددًا من القصائد المتنوعة التي نالت استحسان وإعجاب الحاضرات.

وشكرت "النصيان" في نهاية الأمسية جميع الحاضرات على مباركتهن ومشاركتهن قي الاحتفال، كما شكرت الشاعرة "تذكار" على قصائدها ومشاركتها الأدبية المتميزة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"النصيان" تحتفل بحصولها على عضوية الغرفة العربية البريطانية
سبق

احتفلت السعودية بهية النصيان، بحصولها على عضوية مجلس الغرفة العربية البريطانية بلندن، وأقامت أمسية أدبية في محافظة الدرعية أحيتها الشاعرة والأديبة تذكار الخثلان، بحضور عدد من سيدات المجتمع.

وألقت بهية النصيان خلال الحفل كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدعم المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات داخل المملكة وخارجها، ومشاركتها في الفعاليات المحلية والدولية لخدمة الوطن ورِفعته.

وألقت الشاعرة "الخثلان" عددًا من القصائد المتنوعة التي نالت استحسان وإعجاب الحاضرات.

وشكرت "النصيان" في نهاية الأمسية جميع الحاضرات على مباركتهن ومشاركتهن قي الاحتفال، كما شكرت الشاعرة "تذكار" على قصائدها ومشاركتها الأدبية المتميزة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
02:58 PM

"النصيان" تحتفل بحصولها على عضوية الغرفة العربية البريطانية

أقامت أمسية أدبية في الدرعية أحيتها "الخثلان" بحضور عدد من سيدات المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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احتفلت السعودية بهية النصيان، بحصولها على عضوية مجلس الغرفة العربية البريطانية بلندن، وأقامت أمسية أدبية في محافظة الدرعية أحيتها الشاعرة والأديبة تذكار الخثلان، بحضور عدد من سيدات المجتمع.

وألقت بهية النصيان خلال الحفل كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدعم المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات داخل المملكة وخارجها، ومشاركتها في الفعاليات المحلية والدولية لخدمة الوطن ورِفعته.

وألقت الشاعرة "الخثلان" عددًا من القصائد المتنوعة التي نالت استحسان وإعجاب الحاضرات.

وشكرت "النصيان" في نهاية الأمسية جميع الحاضرات على مباركتهن ومشاركتهن قي الاحتفال، كما شكرت الشاعرة "تذكار" على قصائدها ومشاركتها الأدبية المتميزة.

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