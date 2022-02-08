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"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

مكة المكرمة شرطة مكة القات

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"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر
سبق

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:43 AM

"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

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