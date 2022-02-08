"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر

صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص
صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.مكة المكرمة شرطة مكة القات
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"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-08
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:43 AM
"شرطة مكة" تطيح بمقيم ظهر في فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحيل لجهة الاختصاص
صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يتعاطى نبات القات المخدِّر، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
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