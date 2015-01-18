وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .

كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .

في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً هادي العصيمي سبق 2022-01-17 كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق . وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443 09:26 PM

في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً تبدأ بتحديد المستفيد والإجابة على الأسئلة الصحية ثم اختيار المكان والتاريخ





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كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .

وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .