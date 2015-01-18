في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً
تبدأ بتحديد المستفيد والإجابة على الأسئلة الصحية ثم اختيار المكان والتاريخ
كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .
وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .
في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً
هادي العصيميسبق2022-01-17
كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .
وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:26 PM
في 6 خطوات .. "توكلنا" يتيح حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11عاماً
تبدأ بتحديد المستفيد والإجابة على الأسئلة الصحية ثم اختيار المكان والتاريخ
كشف تطبيق توكلنا عن إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً من خلال التطبيق .
وتفصيلاً، أوضح التطبيق بعد الدخول على أيقونة الخدمات واختيار لقاح كورونا من الخدمات الصحية ثم تحديد المستفيد أو التابع ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا ثم أجب على الأسئلة الصحية ثم اختيار مركز التطعيم ثم تحديد التاريخ والوقت وتأكيد الموعد .