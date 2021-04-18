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برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو برباعية .. ويتوج بكأس ملك إسبانيا

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول، ومن ثم اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية "البلوغرانا" بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقائق (68 و72) من عمر المباراة.

كأس ملك إسبانيا لكرة القدم برشلونة

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برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو برباعية .. ويتوج بكأس ملك إسبانيا
سبق

توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول، ومن ثم اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية "البلوغرانا" بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقائق (68 و72) من عمر المباراة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:28 AM

برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو برباعية .. ويتوج بكأس ملك إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فريق برشلونة بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم للفريق الكتالوني، مع مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، وضاعف زميله لاعب خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الأول، ومن ثم اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية "البلوغرانا" بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقائق (68 و72) من عمر المباراة.

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