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الزعاق: طريف تسجل أقل درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال: جازان سجّلت الأعلى في مناطق المملكة .. بلغت 31.6

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن طريف والقريات سجّلتا أدنى درجة حرارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر":

1- أقل درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تدنت إلى درجة واحدة تحت الصفر على #طريف #القريات.

2- أعلى درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 31.6 درجة على #جازان.

طريف القريات أدنى درجة حرارة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: طريف تسجل أقل درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن طريف والقريات سجّلتا أدنى درجة حرارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر":

1- أقل درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تدنت إلى درجة واحدة تحت الصفر على #طريف #القريات.

2- أعلى درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 31.6 درجة على #جازان.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:13 PM

الزعاق: طريف تسجل أقل درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال: جازان سجّلت الأعلى في مناطق المملكة .. بلغت 31.6

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,446

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن طريف والقريات سجّلتا أدنى درجة حرارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر":

1- أقل درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تدنت إلى درجة واحدة تحت الصفر على #طريف #القريات.

2- أعلى درجة حرارة سُجِّلت على #السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 31.6 درجة على #جازان.

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