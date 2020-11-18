وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 253351 ألفًا و351.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 5013.

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 306995 حالة إصابة.

"كورونا" يباغت 5391 مغربيًا في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-18 سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 306995 حالة إصابة. وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 5013. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 253351 ألفًا و351.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 08:47 PM

"كورونا" يباغت 5391 مغربيًا في يوم واحد تسجيل 81 وفاة جديدة





A A A





0 مشاركة

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 306995 حالة إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 81 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات 5013.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 253351 ألفًا و351.