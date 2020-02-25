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العراق.. تعليق المدارس والجامعات بكركوك بعد اكتشاف٤ إصابات بـ"كورونا"

منعت إقامة مجالس العزاء والأفراح 15 يومًا وألزمت الصيدليات بتوفير الكمامات

قررت السلطات المحلية بمحافظة كركوك تعليق الدوام في مدارس وجامعات المحافظة حتى إشعار آخر، فيما منعت إقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يومًا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمحافظة والإعلان عنها رسميًا في وقت سابق من اليوم، كما ألزمت المحافظة الصيدليات والمذاخر بتوفير كمامات الوقاية وعدم احتكارها أو رفع أسعارها، كما خصصت إحدى مستشفيات المحافظة لحجز ومعالجة المصابين أو المشكوك بإصابتهم بالفيروس القاتل.


وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في كركوك، موضحة أن الأشخاص الأربعة ينتمون إلى عائلة واحدة قدمت من إيران مؤخرًا.


وبذلك يصبح عدد الإصابات المعلن عنها في العراق رسميًا خمس إصابات مؤكدة بعد الإصابة الأولى في محافظة النجف التي تم الإعلان عنها أمس.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. تعليق المدارس والجامعات بكركوك بعد اكتشاف٤ إصابات بـ"كورونا"
سبق

قررت السلطات المحلية بمحافظة كركوك تعليق الدوام في مدارس وجامعات المحافظة حتى إشعار آخر، فيما منعت إقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يومًا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمحافظة والإعلان عنها رسميًا في وقت سابق من اليوم، كما ألزمت المحافظة الصيدليات والمذاخر بتوفير كمامات الوقاية وعدم احتكارها أو رفع أسعارها، كما خصصت إحدى مستشفيات المحافظة لحجز ومعالجة المصابين أو المشكوك بإصابتهم بالفيروس القاتل.


وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في كركوك، موضحة أن الأشخاص الأربعة ينتمون إلى عائلة واحدة قدمت من إيران مؤخرًا.


وبذلك يصبح عدد الإصابات المعلن عنها في العراق رسميًا خمس إصابات مؤكدة بعد الإصابة الأولى في محافظة النجف التي تم الإعلان عنها أمس.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:21 PM

العراق.. تعليق المدارس والجامعات بكركوك بعد اكتشاف٤ إصابات بـ"كورونا"

منعت إقامة مجالس العزاء والأفراح 15 يومًا وألزمت الصيدليات بتوفير الكمامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات المحلية بمحافظة كركوك تعليق الدوام في مدارس وجامعات المحافظة حتى إشعار آخر، فيما منعت إقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يومًا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" بالمحافظة والإعلان عنها رسميًا في وقت سابق من اليوم، كما ألزمت المحافظة الصيدليات والمذاخر بتوفير كمامات الوقاية وعدم احتكارها أو رفع أسعارها، كما خصصت إحدى مستشفيات المحافظة لحجز ومعالجة المصابين أو المشكوك بإصابتهم بالفيروس القاتل.


وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في كركوك، موضحة أن الأشخاص الأربعة ينتمون إلى عائلة واحدة قدمت من إيران مؤخرًا.


وبذلك يصبح عدد الإصابات المعلن عنها في العراق رسميًا خمس إصابات مؤكدة بعد الإصابة الأولى في محافظة النجف التي تم الإعلان عنها أمس.

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