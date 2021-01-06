إجراء 3099 عملية جراحية في مستشفى خميس مشيط العام

قالت: عمليات جراحة العظام تصدّرت العمليات بعدد 1006

أجرى مستشفى خميس مشيط العام، خلال العام الماضي، 3099 عملية جراحية، وأبانت "صحة عسير" أن عمليات جراحة العظام تصدّرت العمليات بعدد 1006 عمليات، تلتها عمليات الجراحة العامة بعدد 785 عملية.

وأضافت، أنه خلال الفترة تم إجراء 622 عملية أنف وأذن وحنجرة، و61 عملية وجه وفكين و153 عملية عيون و303 عمليات مسالك بولية و96 جراحة تجميل و56 عملية أوعية دموية وعمليتَي مخ وأعصاب و4 عمليات جهاز هضمي و5 قيصريات وعملية جلدية واحدة و5 حالات موضعية.