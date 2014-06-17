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"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT"

قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
12:52 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT"

قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,673

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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