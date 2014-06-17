ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 12:52 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 58 مركبة بنتلي "Continental GT" قالت: خلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي ePAS قد يؤدي إلى وقوع حادث





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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 58 مركبة بنتلي"Continental GT" 2018؛ لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي (ePAS) قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.